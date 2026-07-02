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संभल में 100 करोड़ का भूम‍ि घोटाला, शाहजहांपुर का नगर निकाय अधिकारी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तैनात एक सहायक नगर आयुक्त को 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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संभल में 100 करोड़ का भूम‍ि घोटाला, शाहजहांपुर का नगर निकाय अधिकारी गिरफ्तार
संभल पुल‍िस ने क‍िया खुलासा.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तैनात एक सहायक नगर आयुक्त को 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है. संभल पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राज कुमार गुप्ता कथित अपराध के समय संभल नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात थे और वर्तमान में शाहजहांपुर में सहायक नगर आयुक्त हैं. जांचकर्ताओं को गुप्ता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया गया. 

संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संभल कोतवाली थाने में 31 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित विभिन्न धाराओं तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. 

सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान

पुलिस के अनुसार, यह मामला सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर संभल-मुरादाबाद मार्ग पर स्थित कीमती सरकारी भूमि का अवैध रूप से हस्तांतरण किए जाने से जुड़ा है. इससे सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. 
पुलिस ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान पता चला कि गुप्ता ने निजी लाभ के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत की और आरोपियों के पक्ष में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर गांव की सामुदायिक की भूमि के अवैध हस्तांतरण में मदद की. इसके परिणामस्वरूप संबंधित रिट याचिका का निस्तारण हो गया. बिश्नोई ने बताया क‍ि मामले के बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल गठित किए गए हैं. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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