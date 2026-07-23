बांदा में बिना हेडलाइट टॉर्च की रोशनी में सड़क पर दौड़ती रही बस, अटकी रही यात्रियों की जान,Video

उत्तर प्रदेश के बांदा में रात के अंधेरे में दौड़ती बस यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करती दिखी. सड़क पर सरपट दौड़ती प्राइवेट बस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बस में हेडलाइट की जगह टॉर्च की रोशनी के सहारे सफर तय किया जा रहा था. बस में सवारियां खचाखच भरी हुई थीं. उसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस के नियमों की धज्जियां उड़ाकर जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

बिना हेडलाइट अंधेरे में दौड़ रही बस

सोचिए रात के अंधेरे में सड़क पर दौड़ रही बस में हेडलाइट अगर नहीं जलेगी तो ड्राइवर आगे ठीक से देख कैसे पाएगा. टॉर्च के सहारे क्या कोई बस सफर तय कर सकती है. इस बस का वीडियो वायरल होने के बाद अब जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

टॉर्च लाइट के सहारे सड़क पर दौड़ रही बस

बहुत ही हैरानी की बात है कि अंधेरी सड़क पर दौड़ती बस के आगे दिखाई दे रही रोशनी इसकी अपनी हेडलाइट की नहीं थी. रात के घने अंधेरे में सवारियों से भरी यह प्राइवेट बस एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी के सहारे सड़क पर फर्राटा भर रही थी. हैरान करने वाली ये घटना बांदा-बबेरू रोड की है. किसी राहगीर ने इस खतरनाक सफर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

प्राइवेट बस संचालक की करतूत

बस संचालकों की यह करतूत सभी को हैरान कर रही है. ये तो बस में बैठी दर्जनों सवारियों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है. इस वीडियो ने बांदा परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है. सवाल यह उठ रहा है कि दिन-रात चेकिंग का दावा करने वाले जिम्मेदारों की नजर इन बिना परमिट, बिना फिटनेस वाली इन बसों पर क्यों नहीं पड़ती? चिंता की बात ये है कि टॉर्च की रोशनी में बस ड्राइवर आगे कितनी दूरी पर देख सकता है. ये बस किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी.

ये भी पढ़ें-कर्नाटक में भीषण हादसा, स्कूल बस पर पेड़ ग‍िरने से 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत; दो बच्‍चे घायल

इनपुट- मनीष कुमार मिश्रा