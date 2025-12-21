अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं  

Save Aravalli Campaign: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए. अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता से अपील की कि हम सब मिलकर अरावली को बचाएं और भाजपा की राजनीति को जनमत की ताकत से हराएं.

अरावली क्यों है जरूरी?

अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है. यह न सिर्फ वायु प्रदूषण को कम करती है, बल्कि बारिश और पानी के संतुलन में भी अहम भूमिका निभाती है. अरावली के कारण ही एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है. अगर यह खत्म हो गई तो वेटलैंड और परिंदों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा.

दिल्ली की सांसें अरावली पर निर्भर

सपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर अरावली नहीं बची तो दिल्लीवासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे. आज प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर पड़ रहा है. यहां तक कि दिल्ली के मशहूर अस्पताल और मेडिकल सेक्टर भी प्रभावित हो रहे हैं. जो लोग इलाज के लिए दिल्ली आते थे, वे अब आने से डर रहे हैं.

दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर खतरा

अखिलेश ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली उत्तर भारत के सबसे बड़े बाजार और आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी अहमियत खो देगी. विदेशी और देशी पर्यटक यहां नहीं आएंगे. बड़े इवेंट, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक और साहित्यिक सम्मेलन भी बंद हो जाएंगे. होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, हैंडीक्राफ्ट और अन्य कारोबार ठप्प हो जाएंगे.

परिवहन और जीवन पर असर

उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ने से हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, ट्रेनें लेट होंगी और सड़क परिवहन असुरक्षित हो जाएगा. लोग शादी तय करने से पहले दिल्ली की हवा-पानी के बारे में सोचेंगे. यह स्थिति बेहद चिंताजनक है.

हर नागरिक को जुड़ना होगा अभियान से

अखिलेश यादव ने अपील की कि हर नागरिक, स्कूल, व्यापारी, दुकानदार और परिवार को ‘अरावली बचाओ' अभियान का हिस्सा बनना चाहिए. उन्होंने मीडिया से भी इस अभियान को चलाने की बात कही. अखिलेश ने चेतावनी दी कि अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साज़िश दिल्ली को दुनिया की ‘प्रदूषण राजधानी' बना देगी और लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे.