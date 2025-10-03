यूपी की इस मस्जिद पर लहराया सऊदी अरब का झंडा, मच गया बवाल

आजमगढ़ जिले की एक मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल कार्रवाई की गई. यह घटना अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कड़सरा शिवदास का पुरा स्थित नूरी मस्जिद में हुई. बुधवार को मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराया गया, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

मस्जिद के केयरटेकर ने फहराया झंडा

वीडियो वायरल होते ही आजमगढ़ पुलिस हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंचकर मीनार से झंडे को उतरवाया. पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच में सामने आया कि यह झंडा मस्जिद की देखरेख करने वाले नूर आलम (उम्र 25 वर्ष, निवासी कड़सरा शिवदास का पुरा) ने लगाया था. पुलिस ने झंडे को कब्जे में ले लिया है और वायरल वीडियो को भी पेनड्राइव में सुरक्षित कर लिया है.

एसपी ग्रामीण, आजमगढ़, चिराग जैन ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया: “थाना अतरौलिया के अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें नूरी मस्जिद के मीनार के ऊपर एक सऊदी अरब का झंडा लगाया गया था. इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना और सौहार्दपूर्ण माहौल को दूषित करना था. सूचना पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.”

वैमनस्य फैलाने की कोशिश पर कानूनी शिकंजा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी का यह कृत्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और समाज में वैमनस्य (दुश्मनी) फैलाने वाला माना जा रहा है. पुलिस ने आरोपी नूर आलम के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था भंग करने और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.