बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने शानदार जीत दर्ज की है. अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में BJP के 15-16 मंत्री और JDU के करीब 14 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं. 243 सीटों वाली विधानसभा में हाल ही में हुए दो चरणों के चुनावों में BJP ने 89 सीटें, जबकि JDU ने 85 सीटें जीती हैं. NDA ने कुल 202 सीटों पर कब्जा कर बड़ी जीत हासिल की है. खास बात यह है कि BJP शानदार स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होने की संभावना जताई जा रही है. इस बार कैबिनेट में चेहरों को लेकर दोनों दलों में मंथन जारी है. इधर, राजद में हार के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. रोहिणी आचार्य के बाद अब वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. पार्टी के भीतर हार की समीक्षा को लेकर बयानबाज़ी तेज़ हो गई है.

बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं. कौन-कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे और क्या राजद में उठे सवालों का कोई समाधान निकलेगा, इस पर सबकी नजर है.

Bihar Live Updates: