बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने शानदार जीत दर्ज की है. अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में BJP के 15-16 मंत्री और JDU के करीब 14 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं. 243 सीटों वाली विधानसभा में हाल ही में हुए दो चरणों के चुनावों में BJP ने 89 सीटें, जबकि JDU ने 85 सीटें जीती हैं. NDA ने कुल 202 सीटों पर कब्जा कर बड़ी जीत हासिल की है. खास बात यह है कि BJP शानदार स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.
शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होने की संभावना जताई जा रही है. इस बार कैबिनेट में चेहरों को लेकर दोनों दलों में मंथन जारी है. इधर, राजद में हार के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. रोहिणी आचार्य के बाद अब वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. पार्टी के भीतर हार की समीक्षा को लेकर बयानबाज़ी तेज़ हो गई है.
बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं. कौन-कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे और क्या राजद में उठे सवालों का कोई समाधान निकलेगा, इस पर सबकी नजर है.
Bihar Live Updates:
जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने कीं धर्मेंद्र प्रधान के साथ अलग-अलग बैठकें
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को यहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनके आवास पर अलग-अलग बैठक की. प्रधान बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी थे.
भाजपा नीत राजग के दोनों घटक दलों के प्रमुख जब प्रधान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तब वहां बिहार में भाजपा के राजनीतिक मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री मांझी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में राजग की भारी जीत सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया. मैंने उन्हें बधाई दी.’’
सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बुलाई बैठक, सुबह 11.30 बजे होगी मीटिंग
बिहार विधानसभा चुनाव में दो चरणों में हुए मतदान के बाद 14 नवंबर को परिणाम जारी किया गया. इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को प्रचंड जीत मिली. अब नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है.
बिहार में एनडीए को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाने का फैसला लिया. यह बैठक पटना में सोमवार को सुबह 11.30 बजे होगी. बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में नई सरकार के गठन पर मंथन होने की संभावना है. साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी निर्धारित की जा सकती है.
तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार चुनाव में जीत को लेकर नीतीश कुमार की प्रशंसा की
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राजग की चुनावी सफलता के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की तथा उनसे जुड़े दलों व लोगों को बधाई दी. सिन्हा द्वारा सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू)प्रमुख नीतीश कुमार की प्रशंसना करने वाले बयान दिये जाने को लेकर राजनीतिक हलकों अटकलों का दौर शुरू हो गया. वहीं तृणमूल ने कहा कि बिहार के मूल निवासी सिन्हा की निजी राय है.