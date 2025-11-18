विज्ञापन
विशेष लिंक

रबी बुआई में बंपर उछाल, 19.46 लाख हेक्टेयर का हुआ इजाफा, दलहन और तिलहन के साथ गेहूं ने मारी बाजी

तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 14 नवम्बर, 2024 को 62.93 लाख हेक्टेयर था जो 14 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 66.17 लाख हेक्टेयर हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
रबी बुआई में बंपर उछाल, 19.46 लाख हेक्टेयर का हुआ इजाफा, दलहन और तिलहन के साथ गेहूं ने मारी बाजी

देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में इस साल नवम्बर के दूसरे हफ्ते तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सोमवार को कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताज़ा आंकड़ों में ये अहम बात सामने आयी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवम्बर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 19.46 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 

  • अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 14 नवम्बर, 2024 को 188.73 लाख हेक्टेयर था जो इस साल 14 नवम्बर तक बढ़कर 208.19 लाख हेक्टेयर हुआ.
  • रबी सीजन 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज़ किया गया.
  • 14 नवम्बर, 2025 तक गेहूं की बुवाई में 9.68 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई.
  • गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 14 नवम्बर, 2024 को 56.55 लाख हेक्टेयर था जो 14 नवम्बर, 2025 तक बढ़कर 66.23 लाख हेक्टेयर हुआ

सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर भी साफ दिख रहा है. कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवम्बर, 2024 तक दलहन की बुवाई में 3.88 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 14 नवम्बर, 2024 को 48.93 लाख हेक्टेयर था जो 14 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 52.82 लाख हेक्टेयर हो गया.

तिलहन की फसलों की बुआई में भी हुई बढ़ोतरी

तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 14 नवम्बर, 2024 को 62.93 लाख हेक्टेयर था जो 14 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 66.17 लाख हेक्टेयर हो गया. यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 14 नवम्बर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र 3.24 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rabi, Rabi And Kharif Crop, Rabi Crop, Rabi And Kharif Crops, Rabi Crop News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com