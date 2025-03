VIDEO: साथियों को लगाया रंग, जमकर किया डांस: संभल सीओ अनुज चौधरी ने कुछ इस तरह से खेली होली

उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार होली का त्योहार बेहद ही धूमधाम से मनाया गया. होली के मौके पर पुलिस प्रशासन भी रंगों में डूबा हुआ नजर आया. संभल एएसपी श्रीश चन्द्र और सीओ अनुज चौधरी ने जमकर होली खेली. एएसपी कार्यालय परिसर में आयोजित होली महोत्सव में सीओ अनुज चौधरी रंगों के साथ खेलते हुए नजर आए और जमकर डांस भी किया. सीओ अनुज चौधरी ने धूमधाम से अपने साथियों के मिलकर होला पर्व का आनंद लिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को रंगों से सराबोर किया और होली के रंगों में रंग गए. एएसपी श्रीश चन्द्र ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी.

