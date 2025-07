संभल पहुंचे कांवड़ियों की सेवा में जुटे CO अनुज चौधरी, पुष्प वर्षा कर बांटे फल

चंदौसी सीओ अनुज चौधरी ने सावन शिवरात्रि से पहले संभल पहुंचे कांवड़ियों का भव्य तरीके से स्वागत किया.उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और सावन शिवरात्री की शुभकमानाएं भी दी. इसके अलावा CO अनुज चौधरी ने अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ मिलकर कांवड़ियों की सेवा भी की. कोई पुलिसवाले तो कांवड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आए. वहीं अनुज चौधरी ने कांवड़ियों को फल बांटे और कांवड उठाकर एक भोले बाबा के भक्त की मदद भी की. अनुज चौधरी को देखकर कई कांवड़ी खुश हो गए और उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए. बता दें कि सावन शिवरात्री 23 जुलाई है.

#WATCH | Sambhal, UP: Chandausi CO Anuj Chaudhary welcomed and greeted Kanwariyas on their arrival back to Sambhal, ahead of Sawan Shivratri, which will be observed across the country on 23 July. (20.07) pic.twitter.com/sytVGSQaJI

हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का जत्था अब अपने घर वापसी कर रहा है. कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह शिवर लगाए गए हैं. संभल में भी इसी तरह का एक शिविर लगाया गया हैं. इस शिवर में कांवड़ियों के लिए मेडिकल सेवा की भी व्यवस्था की गई है. CO अनुज चौधरी खुद शिवर पर मौजूद हैं और कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं.

#WATCH | Sambhal, UP: Chandausi CO Anuj Chaudhary says, "We have set up a camp for the Kanwariyas under the guidance of SP Sambhal. Arrangements of medical aid and fruits have been made for the Kanwariyas since they have covered a long distance on foot... On the first Monday of… pic.twitter.com/zWKesXpJHy