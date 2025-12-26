शिवपाल यादव ने बता दिया कौन होगा घोसी में सपा का उम्मीदवार, क्यों कराया जाएगा उपचुनाव

समाजवादी पार्टी ने मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. सपा ने यहां मऊ के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. सुधाकर सिंह का पिछले महीने लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था.उनके निधन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव का दौरा किया था.

क्या बोले शिवपाल सिंह यादव

सुधाकर सिंह के निधन के बाद से मऊ सीट खाली है. हालांकि चुनाव आयोग ने मऊ सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया है.मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह की जीत की भविष्यवाणी कर दी है.शिवपाल यादव सपा विधायक और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह के भतीजे रघुराज प्रताप सिंह के निधन पर शोक संवेदना जताने उनके घर गाजीपुर आए थे. पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल यादव ने यह घोषणा की. शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि उपचुनाव में सुजीत सिंह ही सपा के प्रत्याशी होंगे.

शिवपाल ने कहा कि घोसी से विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी जीत पक्की है. शिवपाल यादव ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुजीत सिंह का टिकट फाइनल कर दिया है.

घोसी सीट पर क्यों कराया जाएगा उपचुनाव

साल 2022 में कराए गए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में घोसी सीट से सपा के दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी. लेकिन बाद में वो सपा छोड़कर सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसके बाद उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 2023 में घोसी सीट पर उपचुनाव कराया गया था.इसमें सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हरा दिया था. सुधाकर सिंह का इस साल 20 नवंबर को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया था. इस वजह से इस सीट पर एक बार फिर उपचुनाव कराया जाना है.

ये भी पढ़ें: अब तो हिंदुओं के अस्तित्व पर ही... बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान