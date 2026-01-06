विज्ञापन
मैं हिंदू नहीं यादव हूं...PDA की पाठशाला में सपा जिलाध्यक्ष का विवादित बयान

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया और बहस तेज हो गई है.

मैं हिंदू नहीं यादव हूं...PDA की पाठशाला में सपा जिलाध्यक्ष का विवादित बयान

सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डांडियामई में समाजवादी पार्टी द्वारा PDA (दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक) पाठशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के बयान के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया. पाठशाला को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि “हम हिन्दू नहीं, यादव हैं” और मनुस्मृति का विरोध करते हुए जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए.

मैं उसे नहीं मानता जो...

उन्होंने कहा कि “जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचे कर दे, मैं उसे नहीं मानता” और शूद्र की संज्ञा को लेकर परंपरागत वर्ण व्यवस्था की आलोचना की. शिवराज सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में दलितों और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं. PDA की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि देश की करीब 90 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक वर्ग सत्ता से बाहर है और एक सीमित वर्ग व्यवस्था पर काबिज है.

सुर्खियों में सपा नेता का बयान

जिलाध्यक्ष के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया और बहस तेज हो गई है. जब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का बयान सुर्खियों में आ गया है, तब देखने वाली बात है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कितनी हमलावर होती है. क्योंकि बीजेपी अक्सर ऐसे मौके के तलाश में रहती है, जिन पर समाजवादी पार्टी को घेरा जा सकें. ऐसे में पार्टी नेता के पीडीए पाठशाल में दिए बयान पर बीजेपी का हमलावर होना तय माना जा रहा है.

