देश भर में तेज रफ्तार का कहर हर दिन कुछ लोगों की जान ले लेता है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस-वे पर भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक्‍सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार से दौड़ते एक कैंटर ने ट्रक को टक्‍कर मार दी. इस हादसे में कैंटर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. अब इस भीषण सड़क हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है. कुछ युवकों ने एक्‍सप्रेस-वे पर तेजी से दौड़ते कैंटर को अपने कैमरे में कैद किया, जो बाद में एक ट्रक से टकरा गया.

अलीगढ़ के टप्‍पल थाना इलाके से दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है. आगरा–नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 43 के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित हो गया और उसने अपने आगे चल रहे एक ट्रक को टक्‍कर मार दी. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर के केबिन के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

कार सवार युवकों ने बनाया वीडियो

हादसे के वक्त कैंटर के पीछे चल रही कार में सवार युवकों ने पूरी घटना का लाइव वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में टक्कर की तेज आवाज और हादसे के बाद का भयावह मंजर साफ देखा जा सकता है.

पुलिस ने पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा शव

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही टप्पल थाना पुलिस और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. मृतक की पहचान शाहजहांपुर निवासी कन्हैया पुत्र मुन्नू के रूप में हुई. पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, वहीं एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

