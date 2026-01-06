विज्ञापन
विशेष लिंक

अलीगढ़ कैंटर-ट्रक एक्‍सीडेंट: यमुना एक्‍सप्रेस-वे पर भीषण हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, चालक की मौत

Aligarh accident Video Viral: अलीगढ़ में आगरा–नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक कैंटर आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया. इस सड़क हादसे का लाइव वीडियो एक कार में सवार युवकों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
अलीगढ़ कैंटर-ट्रक एक्‍सीडेंट: यमुना एक्‍सप्रेस-वे पर भीषण हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, चालक की मौत
Aligarh accident Video Viral: सड़क दुर्घटना का यह वीडियो वायरल है.
  • उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कैंटर ने एक ट्रक को पीछे से टक्‍कर मार दी.
  • हादसे में कैंटर के केबिन के परखच्चे उड़ गए और चालक की दर्दनाक मौत हो गई.
  • हादसे के समय पीछे चल रही कार में सवार युवकों ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश भर में तेज रफ्तार का कहर हर दिन कुछ लोगों की जान ले लेता है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस-वे पर भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक्‍सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार से दौड़ते एक कैंटर ने ट्रक को टक्‍कर मार दी. इस हादसे में कैंटर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. अब इस भीषण सड़क हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है. कुछ युवकों ने एक्‍सप्रेस-वे पर तेजी से दौड़ते कैंटर को अपने कैमरे में कैद किया, जो बाद में एक ट्रक से टकरा गया. 

अलीगढ़ के टप्‍पल थाना इलाके से दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है. आगरा–नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 43 के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित हो गया और उसने अपने आगे चल रहे एक ट्रक को टक्‍कर मार दी. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर के केबिन के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

कार सवार युवकों ने बनाया वीडियो

हादसे के वक्त कैंटर के पीछे चल रही कार में सवार युवकों ने पूरी घटना का लाइव वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में टक्कर की तेज आवाज और हादसे के बाद का भयावह मंजर साफ देखा जा सकता है.

पुलिस ने पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा शव

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही टप्पल थाना पुलिस और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. मृतक की पहचान शाहजहांपुर निवासी कन्हैया पुत्र मुन्नू के रूप में हुई. पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, वहीं एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें: दौड़ में तीसरा स्थान, फिर अचानक आई मौत... जानें पालघर में 10वीं की छात्रा की कैसे चली गई जान

ये भी पढ़ें: दिल्‍ली के होटल ली मेरिडियन की 12वीं मंजिल से शख्‍स ने लगाई छलांग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aligarh Accident, Aligarh Accident Video Viral, Canter Truck Accident
Get App for Better Experience
Install Now