युवक को पुतले जैसा गोद में उठाकर भागा पुलिसवाला, अखिलेश ने योगी सरकार पर लिए मजे, Video

युवक को पुतले की तरह गोद में उठाकर भागते पुलिस के जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें सड़क पर कुछ युवक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. प्रदर्शनकारी युवा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं. इन लोगों ने सिर पर लाल टोपी पहन रखी है. हाथों में पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन प्रदर्शन के बीच पुलिस का एक जवान एक युवक को गोद में उठाकर दूसरी तरफ भागता नजर आता है.

पुतले की तरह युवक को गोद में उठा ले गया जवान

पुलिस का जवान युवक को अपनी गोद में इस तरह उठाकर भागता है मानो वो किसी पुतले को गोद में उठाकर भाग रहा हो. इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा- "बेरोज़गारी के मारे उप्र के युवा बेचारे इतने हल्के हो गये हैं कि पुलिस उन्हें गोदी में उठाकर ले जा रही है. लेकिन भाजपा याद रखे युवाओं का आक्रोश बहुत भारी पड़ेगा."

लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा ने किया प्रदर्शन

मालूम हो कि बुधवार को लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सपाइयों ने राजभवन का घेराव किया. पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए थे. इस बीच पुलिस उन्हें घसीटकर और टांगकर गाड़ियों में बैठाया. उसके बाद ईको गार्डन धरना स्थल ले गई. बताया जाता है कि अखिलेश के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो भी इसी प्रदर्शन के दौरान का था.



सपाई राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज का विरोध कर रहे थे. सपाइयों ने कहा कि इस मामले में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हैं. छात्रों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे.