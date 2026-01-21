विज्ञापन
विशेष लिंक

राहुल गांधी को रायबरेली में उनके दादा फिरोज गांधी का डीएल मिला, तुरंत फोटो खींचकर मां सोनिया को भेजी तस्वीर

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रायबरेली के दौरान एक शख्स ने उन्हें अनोखा तोहफा सौंपा. यह देखकर राहुल गांधी काफी खुश हो गए और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
राहुल गांधी को रायबरेली में उनके दादा फिरोज गांधी का डीएल मिला, तुरंत फोटो खींचकर मां सोनिया को भेजी तस्वीर
Rahul Gandhi
रायबरेली:

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक व्यक्ति ने उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें सौंपा.अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दौरे के दूसरे दिन विकास सिंह नामक एक व्यक्ति ने फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा. विकास ने यह लाइसेंस सहेजकर रखा हुआ था.रायबरेली प्रीमियर लीग के आयोजक मंडल के सदस्य विकास सिंह ने बताया कि वर्षों पहले एक कार्यक्रम के दौरान उनके ससुर को अचानक यह ड्राइविंग लाइसेंस मिला था. तब से उन्होंने इसे सहेजकर रखा हुआ है.सिंह ने कहा कि उनके ससुर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी सास ने भी इसे संभाल कर रखा.

सिंह ने बताया कि इस बार राहुल गांधी के आने की जानकारी हुई तो उनकी सास ने कहा कि उनकी (राहुल गांधी) एक अमानत मेरे पास रखी है और इसे उन्हें ले जाकर दे दो. विकास सिंह ने मंच पर राहुल गांधी को यह लाइसेंस दिया तो वह उसे देखते रहे और तुरंत वहीं से अपनी मां सोनिया गांधी को सोशल मीडिया के जरिये लाइसेंस की एक फोटो भेजी. राहुल ने उसके बाद लाइसेंस को अपने पास रख लिया. दिसंबर 1912 में जन्मे फिरोज गांधी ने 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव जीता था. उनका निधन सात सितंबर 1960 को हुआ था

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi, Firoj Gandhi, Rahul Gandhi DL, Rae Bareily, UP News
Get App for Better Experience
Install Now