कानपुर में हैवानियत की हद! बकरी के चारे को लेकर झगड़ा, पड़ोसी ने महिला को कुल्हाड़ी से काट डाला

आपने अक्सर बड़ी रंजिशों, जमीन विवादों या प्रेम-प्रसंगों के कारण हत्या की खबरें सुनी होंगी. लेकिन कानपुर के एक गांव में एक बकरी का चारा खाना एक महिला के लिए मौत का फरमान बन गया. मामूली कहासुनी ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया.

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र के नरौरा गांव में 3 अक्टूबर, शुक्रवार की शाम दो पड़ोसी परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. पूरा विवाद महेश रैदास की बकरी से शुरू हुआ, जो चरते-चरते पड़ोसी रामऔतार के दरवाजे पर पहुंच गई और वहां रखा चारा खाने लगी. इसी छोटी सी बात पर महेश और रामऔतार के बीच ज़ुबानी बहस छिड़ गई.

देखते ही देखते, यह बहस लाठी-डंडों की हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों परिवारों के लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े. इस मारपीट में महेश और उनके बेटे सत्यम समेत कुछ लोगों को चोटें आईं. इसी खूनी संघर्ष के बीच, रामऔतार की 45 वर्षीय पत्नी रानी झगड़े को शांत कराने और बीच-बचाव करने की कोशिश कर रही थीं। तभी, दूसरे पक्ष के अनुराग और लक्ष्मी ने रानी के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल रानी वहीं गिर पड़ीं. परिवार वाले उन्हें आनन-फानन में पास के अस्पताल ले गए, लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस जघन्य घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गांव में किसी भी अप्रिय घटना या विवाद को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. एसीपी अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि मृतका के परिवार की शिकायत पर सत्यम, लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, अनुराग और गुड़िया समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. यह घटना दर्शाती है कि कैसे छोटी-सी बात भी आपसी रंजिश और गुस्से के कारण एक बड़ा अपराध बन सकती है.