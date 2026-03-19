राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अयोध्या के राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना पूरे विधि विधान से की. साथ ही वह भगवान राम के दर्शन भी करेंगी. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब वह अयोध्या पहुंचीं तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया. एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से वह राम मंदिर के लिए रवाना हुई. दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम कुछ बदला-बदला सा है. दिल्ली-नोएडा में बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश के बाद 19-20 मार्च के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. महाराष्ट्र,गुजरात का हाल भी कुछ ऐसा ही है. पढ़ें पल-पल का हर अपडेट.

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