राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अयोध्या के राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना पूरे विधि विधान से की. साथ ही वह भगवान राम के दर्शन भी करेंगी. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब वह अयोध्या पहुंचीं तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया. एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से वह राम मंदिर के लिए रवाना हुई. दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम कुछ बदला-बदला सा है. दिल्ली-नोएडा में बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश के बाद 19-20 मार्च के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. महाराष्ट्र,गुजरात का हाल भी कुछ ऐसा ही है. पढ़ें पल-पल का हर अपडेट.
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Laddakh Snowfall: कारगिल में ताज़ा बर्फबारी
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का मौसम भी इन दिनों बदला हुआ है. जमकर बर्फबारी हो रही है. कारगिल में ताज़ा बर्फबारी हुई है. हर तरफ बर्फ की लेयर जमी हुई है.
#WATCH कारगिल, लद्दाख: कारगिल में ताज़ा बर्फबारी हुई। pic.twitter.com/THACXr1Ggt— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
नैनीताल में आंधी तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत
नैनीताल में बुधवार रात अचानक आए तूफान ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी थी. आंधी-तूफान ने नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुचाया. अंधड़ के कारण पेड़ और बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे 24 घंटे नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप रही. तूफान ने नगर के स्टानले कम्पाउंड के कई घरों की टिन की छतें उड़ा दी. वहीं सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा. बिजली गुल होने से पानी का संकट भी गहरा गया, पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से ठप हो गई.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधि विधान से की श्रीराम यंत्र की स्थापना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या के राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना पूरे विधि-विधान के साथ की.
नव संवत्सर (विक्रम संवत-2083) के पावन अवसर पर मा. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री अयोध्या धाम में श्रीराम यंत्र की प्रतिष्ठापना...@rashtrapatibhvn https://t.co/N9SaxjWjCS— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 19, 2026
शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर के अंदर पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति मुर्मू ने शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर के अंदर प्रवेश किया. वह अब से लेकर 5 घंटे अयोध्या में मौजूद रहेंगी और राम लला के और राम परिवार के दर्शन करेंगी. राष्ट्रपति के स्वागत में जगह-जगह सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए थे. ढोल बजाकर राम मंदिर में उनका स्वागत हुआ.
#WATCH अयोध्या, उत्तर प्रदेश | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची। pic.twitter.com/tDnohpz15Z— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
अयोध्या में लोकगीत नृत्य से हुआ राष्ट्रपति का स्वागत
अयोध्या में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जगह-जगह पर मंच लगाकर लोकगीत लोक नृत्य का परिचय दिया जा रहा है अयोध्या के एंटर करते ही राष्ट्रपति को लोग पूर्वांचल के नृत्य का प्रदर्शन करते दिखाई दिए. राष्ट्रपति एयरपोर्ट से जब मंदिर जा रही थीं तो रास्ते में उनके स्वागत इनके माध्यम से ही किया गया.
Gujarat Weather Live: तेज हवा से गिरे पेड़ और होर्डिंग्स
गुजरात के मोरबी में भी मौसम खराब है. हलवद में तेज़ हवाओं की वजह से पेड़ गिर गए. रणमलपुर रोड पर 4 पेड़ गिर गए. वहीं हलवद शहर और मालनियाडा में होर्डिंग्स गिर पड़े. तेज हवाओं से नींबू और अनार समेत बागवानी की फसलों को नुकसान पहुंचा है. वहीं रेगिस्तान में तेज़ हवाओं से किसानों के सोलर पैनल को नुकसान हुआ है.
Gujarat Weather Live: खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जामनगर यात्रा रद्द
गुजरात में खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी जामनगर यात्रा रद्द कर दी. उनका वहां दो सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होना था. लेकिन खराब मौसम की वजह से सीएम वहां नहीं गए. अब मुख्यमंत्री पटेल कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और निर्धारित दोनों कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे.
Gujarat Weather Live: गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश-तूफान से उखड़े पेड़
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बुधवार देर रात अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला. रात तीन से चार बजे के बीच तेज हवा चली. मौसम में बदलाव के कारण कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश भी हुई. तूफान के कारण जिले में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए.
Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश की चेतावनी
दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम कुछ बदला-बदला सा है. दिल्ली-नोएडा में बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश के बाद 19-20 मार्च के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. महाराष्ट्र,गुजरात का हाल भी कुछ ऐसा ही है.
President Murmu Ayodhya Visit Live: राष्ट्रपति मुर्मू राम मंदिर के दूसरे तल पर करेंगी श्री राम यंत्र की स्थापना
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को जिला प्रशासन, केंद्र सरकार से आए हुए प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि पूरी तरीके से देख रहे हैं. राष्ट्रपति आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करेंगी, वे मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी. मंदिर के निर्माण कार्य को आज के दिन से संपन्न माना जाएगा. यह बहुत ऐतिहासिक दिन है. यह हमारे लिए भावनात्मक क्षण भी है.
#WATCH | अयोध्या, उत्तर प्रदेश: आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम जन्मभूमि मंदिर दौरे पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, "राष्ट्रपति के कार्यक्रम को जिला प्रशासन, केंद्र सरकार से आए हुए प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि पूरी… pic.twitter.com/icDpAFvj6z— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
राष्ट्रपति मुर्मू राम मंदिर के दूसरे तल पर करेंगी श्री राम यंत्र की स्थापना
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को जिला प्रशासन, केंद्र सरकार से आए हुए प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि पूरी तरीके से देख रहे हैं. राष्ट्रपति आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करेंगी, वे मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी. मंदिर के निर्माण कार्य को आज के दिन से संपन्न माना जाएगा. यह बहुत ऐतिहासिक दिन है. यह हमारे लिए भावनात्मक क्षण भी है.
#WATCH | अयोध्या, उत्तर प्रदेश: आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम जन्मभूमि मंदिर दौरे पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, "राष्ट्रपति के कार्यक्रम को जिला प्रशासन, केंद्र सरकार से आए हुए प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि पूरी… pic.twitter.com/icDpAFvj6z— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
President Murmu Ayodhya Visit Live: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच चुकी हैं. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने किया.
#WATCH | अयोध्या, उत्तर प्रदेश: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। pic.twitter.com/yt1lcSnwhE— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026