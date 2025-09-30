यूपी में अब नजर आया I Love योगी आदित्यनाथ का पोस्टर, जानें लगाने वाले दे रहे क्या तर्क

देश प्रदेश में जहां आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के पोस्टर और बैनर से विवाद देखने को मिल रहा है. वहीं अब उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में I love योगी आदित्यनाथ और I love बुलडोजर के बैनर और पोस्ट दिखाई दे रहे हैं. दूसरी तरफ जहां I love मोहम्मद I love महाकाल का पोस्टर लगाने वाले पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. तो वहीं इन पोस्टरों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. क्योंकि अब तक जितने पोस्टर लगे हैं उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है. तो क्या इन पोस्टर को लेकर भी कार्रवाई होगी.

भाजपा कार्यालय से लेकर सभी मुख्य सड़क पर पोस्टर

उत्तर प्रदेश इन दिनों I love मोहम्मद और I love महाकाल के विवाद में सुलग रहा है. लेकिन श्रावस्ती में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिओम तिवारी ने पूरे जिला मुख्यालय को I love योगी आदित्यनाथ और I love बुलडोजर के पोस्टर से पाट दिया है. चाहे भाजपा कार्यालय हो या कलेक्ट्रेट चौराहा या जिला मुख्यालय की मुख्य सड़क हर जगह यह पोस्टर आपको साफ तौर पर लगे हुए नजर आएंगे. जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच सवाल को पैदा कर रहे हैं.

क्या अब इस पोस्टर पर प्रशासन करेगा कार्रवाई

सवाल यह कि जहां I love मोहम्मद और I love महाकाल के पोस्टर लगाने वालों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रही है और उन पोस्टरों को उतरवा रही है, तो क्या बीजेपी के द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर कहीं ये धार्मिक पोस्टर वॉर से राजनीतिक पोस्टर वॉर ना बन जाये.

भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कहते है कि मैं सनातनी हूं. महादेव का भक्त हूं मुझे महादेव से प्यार है, मैं सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं. मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं. अपराधियों के हौसले पस्त हुए है. मुझे महादेव से प्यार है, मुझे योगी आदित्यनाथ जी से प्यार है, मेरी उत्तर प्रदेश की पुलिस से मैं उससे बहुत प्यार करता हूं. मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता लेकिन मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं, मेरा मुख्यमंत्री मेरा अभिमान है.

