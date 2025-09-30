विज्ञापन
बढ़ रहा राजनीतिक तनाव... आई लव मोहम्मद के बाद पटना में लगे 'I Love लालू और तेजस्वी' के पोस्टर

'आई लव मोहम्मद' पूरा विवाद कानपुर के बारावफात जुलूस से शुरू हुआ था, जहां 'आई लव मोहम्मद' बैनर लगाने पर हंगामा मच गया था. पुलिस ने बैनर हटाया तो मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था, जो बरेली, लखनऊ और अन्य शहरों तक फैल गया था.

पटना में 'आई लव लालू और तेजस्वी' का पोस्‍टर
  • बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी ने आई लव लालू और तेजस्वी का पोस्‍टर लगाया है
  • बारावफात जुलूस में आई लव मोहम्मद बैनर लगाने पर धार्मिक और राजनीतिक विवाद शुरू हुआ था
  • बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए
पटना:

'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद से धार्मिक और राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच बिहार की राजधानी पटना में भी 'आई लव लालू और तेजस्वी' का पोस्‍टर लगाया गया है. यह पोस्‍टर आरजेडी की ओर से लगाया गया है. इससे पहले उत्‍तर प्रदेश में 'आई लव अखिलेश यादव' के पोस्‍टर भी नजर आए थे.  

'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर बरेली में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया था, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था. पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ 7 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं और उन्हें फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था.

पुलिस ने कुल 10 एफआईआर दर्ज की थी और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया था. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

