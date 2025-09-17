पीएम मोदी का के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में कई विशेष आयोजन, लखनऊ समेत 14 शहरों में होगी 'नमो मैराथन'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर आज उत्तर प्रदेश में कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं. इस मौके पर लखनऊ समेत 14 शहों में नमो मैराथन का भी आयोजन कराया जा रहा है. इस दौड़ में छात्र-छात्राओं से लेकर सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है.इन आयोजनों की थीम आत्म निर्भर भारत, फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत रखी गई है. आपको बता दें कि इन आयोजनों का मकसद युवाओं को फिटनेश, स्वच्छ पर्यावरण के साथ ही नशा मुक्त भारत के महत्व को समझाना है.

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ राजधारी लखनऊ में नमो मैराथन शुभारंभ करेंगे. यह आयोजन लखनऊ के अलावा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर, वाराणसी और मथुरा में होगा. हर नमो मैराथन के लिए करीब 10 हजार लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा गई है.

काशी में खास तरह से मनाजा जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर उनकी कर्मभूमि काशी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग ने इस अवसर को उत्सव की तरह मना रहे हैं. वाराणसी के लोहता में स्थित शीतला चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों ने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस खास मौके पर करीब 500 बच्चों ने मिलकर स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जोश के साथ "हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी" के नारे भी लगाए. बच्चों की इस ऊर्जा और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत और यादगार बना दिया.

बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन की तैयारी की थी। वे अपने प्रिय प्रधानमंत्री को इस खास दिन पर बधाई देना चाहते थे. यह नजारा देखकर गर्व महसूस हो रहा है.बच्चों ने न केवल मानव श्रृंखला बनाई, बल्कि रंग-बिरंगे पोस्टर और बैनर भी तैयार किए, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए शुभकामना संदेश लिखे थे. आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम इस खास मौके पर 111 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेगा.