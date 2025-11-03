पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया जिप्सी पर हमला, पर्यटक बाल-बाल बचे

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले की चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां टाइगर रिजर्व में जिप्सी से घूम रहे एक परिवार के कई पर्यटकों पर बाघ ने हमला कर दिया. बाघ के इस हमले के दौरान लोग सहम गए और भागो भागो चिल्लाने लगे. बाघ का हमला इतना भीषण था कि गाड़ी की बॉडी की चादर भी उसके पंजे के वार से उखड़ गई. इसी बीच बाघ के हमले का वीडियो कैद हो गया है.

दरअसल, पीलीभीत के पूरनपुर निवासी नितिन अग्रवाल परिवार के 10 सदस्यों के साथ जिप्सी से जंगल घूमने गए थे. नितिन ने बताया कि पहली बार बच्चों की जिद पर वो जंगल घूमने गए. दोपहर में जंगल की झाड़ियों में हलचल दिखी तो चालक ने जिप्सी की स्पीड कम कर ली. इसी बीच बच्चों ने बाघ को देखा और मोबाइल में वीडियो बनाने लगे लेकिन तभी बाघ ने जिप्सी का पीछा करते हुए अचानक ही हमला कर दिया.

नितिन ने बताया कि ड्राइवर ने जब स्पीड बढ़ाई तब तक बाघ काफी करीब आ चुका था और उसने झपट्टा भी मारा लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से जिप्सी तक नहीं पहुंच सका. पर्यटकों पर बाघ के हमले के बाद जंगल में घूमने से लोग काफी डर रहे हैं लेकिन वन विभाग के अधिकारी इसको लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं. फिलहाल जंगल में इस तरह की घटना ने पर्यटकों में उत्साह कम देखा जा रहा है.