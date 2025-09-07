यूपी में पैगंबर और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, आरोपी युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक युवक ने पैगंबर और उनकी पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. इसके बाद माहौल गरमा गया और पोस्ट से नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया. इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही लोग शांत हुए. इस दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस को बुलाया गया.

सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक युवक ने पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब और उनकी पत्नी हजरत आयशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. यह मामला पिहानी कोतवाली क्षेत्र में कस्बे के मोहल्ला मिश्राना का है. यहां के रहने वाले शुभम पुत्र सुजीत ने माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पोस्ट किया.

मुस्लिम समुदाय ने किया थाने का घेराव

पोस्ट के वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया और काफी संख्या में लोगों ने नारेबाजी की और थाने का घेराव किया. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. आक्रोशित भीड़ के मद्देनजर मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया. साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी शुभम पुत्र सुजीत को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

इस बीच माहौल फिर से खराब ना हो, इसके लिए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जा रही है.

