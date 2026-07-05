नोएडा के सेक्टर-18 की मल्टीलेवल पार्किंग में एक महिला का शव मिला है. महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. शव को देखते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. पार्किंग में मौजूद लोगों ने महिला के शव को देखकर पुलिस को फोन किया. ये एरिया नोएडा के सेक्टर-20 थाना क्षेत्र में आता है. पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्‍टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर, महिला की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई?

महिला है कौन और कैसे मल्‍टीलेवल पार्किंग तक पहुंची?

नोएडा के सेक्टर-18 की मल्टीलेवल पार्किंग में मिली महिला के शव की अभी तक शिनाख्‍त भी नहीं हो पाई है. पुलिस को महिला के पास से कोई ऐसा दस्‍तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सबसे पहले यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये महिला है कौन और कैसे मल्‍टीलेवल पार्किंग तक पहुंची? एक बार ये पता चल जाए कि ये महिला कौन है, उसके बाद दोस्‍तों और रिश्‍तेदारों से पूछताछ के आधार पर केस आगे बढ़ेगा.

खंगाले जा रहे पार्किंग के CCTV

नोएडा सेक्‍टर-20 थाने की पुलिस के मुताबिक, मल्‍टीलेवल पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरों से महिला के यहां आने की जानकारी जुटाई जा रही है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला पार्किंग में किसके साथ पहुंची थी. एक बार ये पता चल जाए, तो केस तेजी से आगे बढ़ेगा.

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पुलिस ने बताया कि शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. महिला की मौत कैसे हुई, क्‍या उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ? मर्डर हुआ, तो महिला को कैसे मारा गया. इन सवालों के जवाब पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे. फिलहाल, हम महिला की शिनाख्‍त करने में जुटे हुए हैं.

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