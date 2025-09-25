UP News: जाम में फंसी कैब तो किराए दिए बिना ही जाने लगी लड़कियां, ड्राइवर ने मारने के लिए निकाली लोहे की रॉड

UP News: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक कैब ड्राइवर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. यहां एक कैब ड्राइवर ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रास्ता बदलने की बात कहने पर 5 लड़कियों के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए उन पर लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश की. लड़कियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

ऑफिस जाने के लिए बुक की थी कैब

नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की पुलिस के अनुसार, यह घटना 23 सितंबर की रात की है. शिकायतकर्ता सपना गुप्ता ने अपनी 4 सहेलियों जैस्मीन, रिया, वैष्णवी और वंशिका के साथ बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-128 स्थित अपने ऑफिस जाने के लिए एक कैब बुक की थी.

लड़कियों ने पैसे देने से किया था इनकार

शिकायत के मुताबिक, कैब ड्राइवर बृजेश गाड़ी लेकर आया और सभी लड़कियां उसमें बैठ गईं. रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम देखकर लड़कियों ने ड्राइवर से दूसरे रास्ते से जाने को कहा. इस बात पर ड्राइवर बृजेश भड़क गया और लड़कियों के साथ गाली-गलौज करने लगा. जब लड़कियों ने ड्राइवर का व्यवहार देखा तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर आगे की यात्रा करने से इनकार कर दिया और पैसे देने से भी मना कर दिया. इस बात से ड्राइवर का गुस्सा और बढ़ गया.

लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश

सपना गुप्ता के मुताबिक, जब उन्होंने किराया देने से इनकार किया, तो ड्राइवर ने उन्हें कार से धक्का देकर बाहर निकाला और अपनी गाड़ी से लोहे की रॉड निकाल ली. इसके बाद उसने सभी लड़कियों को जान से मारने की धमकी दी और उन पर हमला करने के लिए दौड़ा. इसी दौरान, लड़कियों में से एक, जैस्मीन ने अपने मोबाइल फोन से इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

