नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब बदमाशों की खैर नहीं! पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों का किया गिरफ्तार

दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत उन बदमाशों को पकड़ा जा रहा है जो चोरी, स्नैचिंग और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का एक ऐसा ही मामला सामने आया है.

घटना नोएडा सेक्टर 58 की बताई जा रही है. आरोपियों से हुए मुठभेड़ धीरेंद्र नाम का आरोपी घायल हो गया है. पुलिस ने मौके से बाइक और एक तमंचा भी अपने कब्जे में लिया है. पुलिस के अनुसार धीरेंद्र पर वाहन चोरी, मोबाइल स्नेचिंग औऱ लूट के कई मामले दर्ज हैं.

वहीं, दूसरी तरफ गौतमबुद्धनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच दो जगहों पर पर मुठभेड़ हुई है. बताया जा रहा है कि बदमाशों के साथ हुई ये मुठभेड़ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुई है. बदमाशों के साथ पहला मुठभेड़ बिसरख गांव में हुआ जबकि दूसरा एनकाउंटर नोएडा के सेक्टर 58 में किया गया.