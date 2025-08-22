विज्ञापन
विशेष लिंक

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब बदमाशों की खैर नहीं! पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों का किया गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने वाहन चोरी और स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.

Read Time: 1 min
Share
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब बदमाशों की खैर नहीं! पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों का किया गिरफ्तार
पुलिस ने बदमाशों का किया एनकाउंटर
  • नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया है
  • नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी धीरेंद्र घायल हो गया है
  • पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बाइक और एक तमंचा जब्त किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नोएडा:

दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत उन बदमाशों को पकड़ा जा रहा है जो चोरी, स्नैचिंग और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का एक ऐसा ही मामला सामने आया है. 

घटना नोएडा सेक्टर 58 की बताई जा रही है. आरोपियों से हुए मुठभेड़ धीरेंद्र नाम का आरोपी घायल हो गया है. पुलिस ने मौके से बाइक और एक तमंचा भी अपने कब्जे में लिया है. पुलिस के अनुसार धीरेंद्र पर वाहन चोरी, मोबाइल स्नेचिंग औऱ लूट के कई मामले दर्ज हैं. 

वहीं, दूसरी तरफ गौतमबुद्धनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच दो जगहों पर पर मुठभेड़ हुई है. बताया जा रहा है कि बदमाशों के साथ हुई ये मुठभेड़ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुई है. बदमाशों के साथ पहला मुठभेड़ बिसरख गांव में हुआ जबकि दूसरा एनकाउंटर नोएडा के सेक्टर 58 में किया गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Noida Police, Greater Noida Police, Crime In Noida
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com