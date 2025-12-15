विज्ञापन
Expressway पर इस स्पीड से नहीं कर सकेंगे ड्राइव, कोहरे में गाड़ी लेकर घर से निकलें तो जरूर करें ये काम

घने कोहरे को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे पर स्पीड लीमिट तय कर दी है. पुलिस के कदम का मकसद यातायात को सुचारू बनाए रखना और हादसों को रोकना है.

नोएडा/गाजियाबाद:

दिल्ली एनसीआर में सोमवार को इस सीजन का पहला घना कोहरा छाया. कोहरे का असर सड़क यातायात पर पड़ा. कई जगह विजिबिलटी घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई थी. इस वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं. इससे लोगों को ऑफिस पहुंचने में काफी देरी हुई. वहीं घने कोहरे की वजह से ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर 12 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इसमें कई लोग घायल हो गए. घने कोहरे में सड़क यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने कई तरह के कदम उठाए हैं. कई प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को कम कर दिया गया है. 

पुलिस ने कहां कहां कम की स्पीड लिमिट

नोएडा यातायात पुलिस ने सर्दियों में कोहरे के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिले की प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर गति सीमा कम कर दिया है. यह पाबंदी सोमवार से लागू हुई और 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. यमुना एक्सप्रेस-वे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. इसी तरह से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर हल्के मोटर वाहनों को अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक इन दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है.

नोएडा पुलिस की ओर से दी गई सलाह.

Photo Credit: NOIDA Traffic Police

कोहरे में सड़क पर निकलें तो...करें यह काम

नोएडा यातायात पुलिस ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सड़क पर घने कोहरे में गाड़ी चलाने के लिए कौन कौन सी सावधानयां रखनी चाहिए. नोएडा यातायात पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि....

लो-बीम पर हो हेडलाइट
फॉग लैंप का करें प्रयोग
डिफॉगर रखें ऑन 
दूसरे वाहन से उचित दूरी जरूरी
वाहन को धीमी गति से चलाए
वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग
हैजर्ड लाईट्स को ऑन रखें

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने क्या कदम उठाए हैं

इसी तरह का आदेश गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे 9 पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा तय कर दी है. गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर  भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. वहीं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर  भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-9) पर   भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. पुलिस के मुताबिक यह गतिसीमा रात और कोहरे के आधार पर मानी जाएगी. 

