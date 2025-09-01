CM योगी ने लगाई अफसरों की क्लास, इन पैमानों पर खरा न उतरे तो होगी छुट्टी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबंध में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को सभी जिलों में एंटी-रोमियो स्क्वॉड को और अधिक सक्रिय बनाने का निर्देश देते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों, संवेदनशील स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी (एंटी-रोमियो स्क्वॉड ) निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, "महिलाओं और छात्राओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है. किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा."

उन्होंने कहा कि आगामी नवरात्रि में ‘मिशन शक्ति' का नया चरण प्रारम्भ होगा, इसके लिए सभी जिलों में प्रशासन अभी से व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करे. बैठक में सीएम ने अधिकारियों को आगाह करते हुए ये भी कहा कि जन शिकायतों और समस्याओं के समाधान में लापरवाही अक्षम्य है और शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसकी प्रतिक्रिया ही अधिकारियों के प्रदर्शन का वास्तविक पैमाना होगा. मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन, आगामी त्योहारों की तैयारियों, बाढ़ की स्थिति, डेंगू नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विषयों पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, मण्डलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की.

"सरकार जनता के प्रति जवाबदेह"

उन्होंने कहा कि जन शिकायतों और समस्याओं के समाधान में लापरवाही अक्षम्य है. आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हो रही प्रत्येक जन शिकायत और समस्या का शिकायतकर्ता की दृष्टि से संतुष्टिपरक समाधान होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, "सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और जनहित सर्वोपरि है. शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का वास्तविक पैमाना होगा."