कोडिन कफ सिरप के आरोपियों का सपा से कनेक्शन, विधानसभा सत्र के पहले यूपी सीएम योगी का बड़ा हमला

उत्‍तर प्रदेश के विधानसभा सत्र से पहले मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है. सीएम योगी ने कोडिन कफ सिरप के आरोपियों का समाजवादी से कनेक्शन बताया है. उन्‍होंने कहा कि कोडिन कप सिपर मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई में जो पकड़े गए हैं, उनके संबंध एसपी से सामने आए हैं. एसपी जो अपने कार्य के अनुरूप बदनाम हो चुकी है, पहले से कुख्यात है उसकी इस मामले में संलिप्तता सामने आई है. एसआईटी इस मामले की निगरानी कर रही है. कोडिन कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है.

तस्करी की शिकायतें आईं

यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, 'कोडिन फास्फेट एनडीपीएस के तहत आने वाला वाली औषधि है. इसका निर्माण कोडिन युक्त कफ सिरप गंभीर खांसी के लिए होता है. लेकिन सेंटर नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है, जिसके लिए उसका कोटा उसका आवंटन होता है. ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं, यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इसपर हमलोगों ने कार्रवाई की थी. अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें की आई थीं, यूपी पुलिस ने एनडीपीएस के दायेर में लिया, इसपर कार्रवाई शुरू की है, ये कार्रवाई यूपी एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ द्वारा शुरू की गई है.'

सीएम योगी ने बताया, 'अबतक बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के मामले सामने आए हैं, इसमें बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं. हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध एसपी से रहे हैं. और मुझे लकता है कि आज विधानसभा में कार्रवाई संभवत नहीं चलेगी. एक सिटिंग सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण शोक होगा, विधानपरिषद में ये मुद्दा अगर उठेगा, तो हम जरूर रखेंगे. बाहर उठेगा, तो बाहर उसका जवाब दिया जाएगा.'

फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ तो...

समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने कहा, 'यूपी पुलिस की कार्रवाई में जो लोग पकड़े गए हैं, उनके संबंध एसपी से सामने आए हैं. एसपी जो अपने कार्य के अनुरूप बदनाम हो चुकी है, पहले से कुख्यात है, उसकी इस मामले में संलिप्तता सामने आई है. एसआईटी निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस एफएसडीए से जुड़े अधिकारी मौजूद है, इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ-साथ जो अहम पहलू होंगे, उनमें किन-किन लोगों के पास धन गया है, ये बातें भी सामने आएंगी. इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. मैं इतना जरूर कह सकता हूं जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है कि ये वही स्थिति है- यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता था. फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेनदेन में उनकी संलिप्ता सामने आएगी. जांच आने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा.