मुजफ्फरनगर: कॉलेज में BA छात्र ने क्लासरूम में खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में मेरठ रेफर

घटना के बाद, छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है. छात्र के परिजन और ग्रामीण आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए हैं.

मुजफ्फरनगर:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित डीएवी कॉलेज में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बीए के छात्र उज्जवल राणा ने कॉलेज परिसर में पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली. छात्र के आत्मदाह के प्रयास के दौरान, साथी छात्रों ने तुरंत अपने बैग की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उज्जवल गंभीर रूप से झुलस चुका था. सूचना मिलते ही बुढ़ाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया. घटना का वीडियो भी कुछ छात्रों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें छात्र को आग की लपटों से घिरा देखा जा सकता है.

प्रिंसिपल पर लगा उत्पीड़न का आरोप
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, उज्जवल राणा ने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल कर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार पर मारपीट और परेशान करने का आरोप लगाया था. साथी छात्र शोभान और छात्र के दादा ने आरोप लगाया है कि उज्जवल को उसके थर्ड सेमेस्टर की ₹5,250 की बकाया फीस और परीक्षा फॉर्म को लेकर प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था. उज्जवल ने अपने वायरल वीडियो में यह भी कहा था कि यदि वह आत्महत्या करता है या उसे कुछ होता है, तो उसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल और कुछ पुलिसकर्मी जिम्मेदार होंगे.

पुलिस और परिजनों की प्रतिक्रिया
घटना के बाद, छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है. छात्र के परिजन और ग्रामीण आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए हैं.

सीओ बुढ़ाना, गजेंद्र पाल सिंह ने बताया, "आज सुबह 11 बजे हमें सूचना मिली कि डीएवी कॉलेज के छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया है. घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने में जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी."

Muzaffarnagar DAV College, DAV College Self-immolation, Principal Pradeep Kumar, Self-immolation
