यूपी के झांसी में मां के प्रेमी ने किया 8 साल की बच्ची से रेप, मामला दर्ज 

यूपी के झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने 8 साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस के अनुसार जिस शख्स ने खौफनाक घटना को अंजाम दिया है वो पीड़ित बच्ची की मां का प्रेमी है. जब मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और बच्ची का डॉक्टरी परीक्षण कराया. साथ ही छानबीन शुरु कर दी है. पुलिस ने आरोपी की पहचान आकाश परिहार के रूप में किया है.

शख्स ने पुलिस को बताया उसकी पत्नी करीब 8 साल पहले उसकी बेटी को लेकर प्रेमी आकाश परिहार के साथ चली गई थी और झारसा रोड राजीव नगर गुड़गांव में रहने लगी. पुलिस के अनुसार 21 अक्टूबर को उसकी पत्नी ने सूचना दी कि बेटी की तबीयत खराब है. जिस पर वह उसी दिन अपनी बेटी को लेने गुड़गांव गया. जहां से बस स्टैंड पर उसकी पत्नी अपने प्रेमी व बेटे के साथ पहुंची. उसका प्रेमी उसकी पत्नी व बच्चों को छोड़कर चला गया.

वह सभी को लेकर झांसी में घर पर आ गया. घर पर आने के बाद 8 वर्षीय बच्ची ने 23 अक्टूबर को अपनी बहन को बताया कि आकाश परिहार उसे काली रंग की गोली खिलाते थे. जिससे उसे चक्कर आते. इसके बाद आकाश परिहार अंकल उसका गला पकड़कर उसके कपड़े उतारता और फिर बुरा काम करता था. यह सुनने के बाद बड़ी बेटी ने उसे बताया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. वह हिम्मत जुटाकर नवाबाद थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई.

पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामला दर्ज होने के बाद बच्ची का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, साथ ही हर पहलू पर जांच की जा रही है.