मुरादाबाद में  बुलडोजर से निकली उस्मान की बारात, दूल्हे ने उड़ाए सिगरेट के छल्ले, जमकर नाचे बाराती

मुरादाबाद में बुलडोजर वाली बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बुलडोजर पर बैठा है. वह कुछ वीडियो में सिगरेट के छल्ले उड़ाता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में बाराती बुलडोजर पर चढ़कर डांस करते नजर आ रहे हैं. यह पूरी बारात मुरादाबाद के थाना छजलैट इलाके के गांव उमरी कला की है. जहां एक नहीं कई बुलडोजर से बारात पहुंची, दर्जनों बारातिओं ने उन पर चढ़कर तेज म्यूजिक के बीच डांस और हुड़दंग करते दिखाई दे रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग बुलडोजर के अगले हिस्से और ऊंचे हिस्सों पर खड़े होकर नाचते नजर आ रहे हैं. लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे अनोखी बारात बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे खतरनाक और लापरवाही भरा तरीका बता रहे हैं.

दूल्हे का नाम उस्मान बताया जा रहा

वायरल वीडियो में दूल्हे का नाम उस्मान बताया जा रहा है. शादी समारोह के दौरान इन वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और बाद में लोगों ने इन्हें अपने इंस्टाग्राम पेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वायरल हो गए.

सिगरेट पीता नजर आया दूल्हा.

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लोग कर रहे चर्चा

वीडियो में डांस करते और बिना सुरक्षा के बैठे बाराती साफ नजर आ रहे हैं. इस तरह के स्टंट बड़े हादसे का कारण भी बन सकते हैं. ये वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं. हालांकि, वायरल वीडियो को लेकर अभी तक पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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