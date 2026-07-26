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राम मंद‍िर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के ल‍िए नई SIT गठ‍ित, अब ये तीन IPS अधि‍कारी करेंगे जांच

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर IPS अधिकारी की अगुवाई में नई SIT बनाने का निर्देश दिया था.

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राम मंद‍िर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के ल‍िए नई SIT गठ‍ित, अब ये तीन IPS अधि‍कारी करेंगे जांच

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का पुनर्गठन किया है. नई एसआईटी में तीन सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है. नई बनी SIT की कमान  आईजी किरण एस को सौंपी गई है. अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर इसके सदस्‍य बनाए गए हैं. पुरानी SIT में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और स्पेशल सेक्रेटरी (वित्त) नील रतन कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई SIT बनाने का निर्देश दिया था. यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिया था, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया. सूत्रों का कहना है कि नई टीम ने जांच शुरू कर दी है. 

राम मंद‍िर चढ़ावा चोरी मामला

बता दें,मामला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के चोरी से जुड़ा है. इस मामले में जांच कर रही पिछली एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, दान रजिस्टर, कैश संभालने की प्रक्रियाओं और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हुए बड़े पैमाने पर छानबीन की थी. एसआईटी ने मंदिर के कई कर्मचारियों से पूछताछ की और एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मंदिर के चढ़ावे की गिनती और जमा करने में गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया था. 

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