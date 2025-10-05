विज्ञापन
आई लव मोहम्मद विवाद पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में मजाक चल रहा है. आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलेंगे तो नहीं जाने देंगे, लेकिन आई लव नीतीश का पोस्टर लेगा तो उसे वफादार कहेंगे.

पटना में बैठा शैतान, धोखे का जवाब... बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी गिन-गिन कर सुनाया
बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है. इससे पहले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी रविवार को मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले के बहादुरगंज पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए हुए उनकी तुलना शैतान से की. साथ ही मजलिस पार्टी छोड़ने वाले चार विधायकों को जालिम और अहसानफरामोस करार देते हुए उन्हें हराने की अपील की. 

'6 करोड़ रुपये लेकर...'

असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय विधायक अंजार नईमी पर 6 करोड़ रुपये लेकर राजद में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि जिसने 6 करोड़ रुपया लेकर अपना ईमान बेच दिया, वो आप का भला नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपये क्या सोच कर लिया था कि वो तुम्हारे या तुम्हारी औलाद के काम आएगा, तुम्हे गरीबों की चिंता नहीं हुई, अल्लाह इसका फैसला करेगा. उन्होंने कहा कि धोखे का जवाब बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी की जनता देगी. उन्होंने कहा कि मेरे किशनगंज आने के बाद पटना में बैठा शैतान अपने लोगों को भेजेगा और कहेगा ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है.

मुसलमानों से की खास अपील

ओवैसी यही नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि हमारे चार उन्होंने छीने थे. इंशाअल्लाह हम 24 लायेंगे. असदुद्दीन ओवैसी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आप नेता बनेंगे, हम किसी यादव पार्टी के नेता के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के लोगों ने अपना नेता बना लिया है, लेकिन बिहार के 19 प्रतिशत मुसलमानों ने अपना नेता नहीं बनाया है. उन्होंने कहा जब मजलिस कहता है कि बिहार के 19 प्रतिशत मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है.

आई लव मोहम्मद पर ओवैसी

अपने संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का भी जिक्र किया और कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को कहा कि किसी भी सूरत में मस्जिद और कब्रिस्तानों पर कब्जा नहीं करने देंगे. संसद में वक्फ कानून के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा कर हमने कहा कि सुनो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं करेंगे. आई लव मोहम्मद विवाद पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में मजाक चल रहा है. आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलेंगे तो नहीं जाने देंगे, लेकिन आई लव नीतीश का पोस्टर लेगा तो उसे वफादार कहेंगे. उन्होंने कहा कि हिंसा की भर्त्सना करता हूं और जो बरेली के जेल में हैं, वो जल्द रिहा हों, ऐसी कामना करता हूं. उन्होंने कहा कि यह कोशिश की जा रही है कि हमारे दिल से रसूल के मोहब्बत को कम कर दिया जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और हिम्मत से काम लेंगे. जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, पूर्व विधायक तौसीफ आलम सहित अन्य नेता मौजूद थे.

