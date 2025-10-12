भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की अर्जी लगाने मुंबई के सिद्धि विनायक पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री

भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने का बीड़ा उठाए बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे. यहां मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकले तो बोले कि भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने के लिए सिद्धि विनायक से प्रार्थना की. उन्होंने आई लव मोहम्मद से लेकर सर तन से जुदा तक पर अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में अपनी होने वाली कथा को लेकर भी जानकारी दी.

#WATCH | Mumbai | Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri says, "... I am holding a padyatra from November 7 to 16 from Delhi to Vrindavan, to make India a Hindu Rashtra. I came to the Siddhi Vinayak Temple to pray for it... I pray that India be soon declared as a… pic.twitter.com/6ul6rnOH25 — ANI (@ANI) October 11, 2025

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "... मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहा हूं. मैं सिद्धि विनायक मंदिर में इसके लिए अर्जी लगाने आया हूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो. भगवान सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दे ताकि वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करें.पश्चिम बंगाल में 'कथा' में देरी हुई है, लेकिन मैं जल्द ही वहां जाऊंगा क्योंकि यह हमारा भारत है और संविधान ने प्रत्येक भारतीय को भारत में कहीं भी जाने का अधिकार दिया है."

आई लव मोहम्मद विवाद

आई लव मोहम्मद विवाद पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव दोनों से ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सर तन से जुदा की बात कहेगा तो न तो इसका संविधान इजाजत देता है और न समाज. छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं. भारत से लव जिहाद बंद होना चाहिए. एक पाकिस्तानी नेता से मुलाकात की खबरों पर उन्होंने कहा कि लंदन में एक खान साहब मिले थे. उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में मेयर रह चुके हैं और सनातन में उनका पक्का विश्वास है. उन्होंने बताया कि उन्होंने गीता का पाठ किया है, पर अब तक अपना नाम नहीं बदला है. क्या नाम बदलना जरूरी है तो इस पर हमने जवाब दिया कि इंजन बदल जाए और चेचिस नंबर सेम रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं.