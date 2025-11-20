विज्ञापन
विशेष लिंक

प्लीज माफ कर दीजिए... पुलिस के हत्थे चढ़ते ही बदले मनचले के सुर, लड़की से छेड़खानी का VIDEO हुआ था वायरल

पुलिस ने भी आरोपी मोहम्मद आकिब का एक वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आकिब बदली हुई चाल में लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहा है और माफी मांग रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
प्लीज माफ कर दीजिए... पुलिस के हत्थे चढ़ते ही बदले मनचले के सुर, लड़की से छेड़खानी का VIDEO हुआ था वायरल
आरोपी की छेड़छाड़ की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई.
कानपुर:

कानपुर के थाना चमनगंज क्षेत्र स्थित हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा से मोहम्मद आकिब नाम का एक शोहदा खुलेआम छींटाकसी और छेड़छाड़ कर रहा था,  मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस हरकत का विरोध किया. तो आरोपी मोहम्मद आकिब आगबबूला हो गया और लोगों को धमकाते हुए गाली-गलौज पर उतर आया. किसी अज्ञात युवक ने पूरी गुंडई और गालीगलौज वाली हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धरदबोचा और उसे जेल भेज दिया. इस मामले में थाना प्रभारी संजय राय ने एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी मोहम्मद आकिब को जेल भेज दिया गया है. आरोपी की पहचान चमनगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद आकिब के रूप में हुई है.

"प्लीज माफ कर दीजिए"

पुलिस ने भी आरोपी मोहम्मद आकिब का एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आकिब बदली हुई चाल में लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहा है और माफी मांग रहा है. वह कह रहा है, गलती हो गई दोबारा ऐसा नहीं करूंगा. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिये.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Up Crime News, Kanpur Crime News, Crime News India, Man Arrested By The Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com