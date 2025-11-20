प्लीज माफ कर दीजिए... पुलिस के हत्थे चढ़ते ही बदले मनचले के सुर, लड़की से छेड़खानी का VIDEO हुआ था वायरल

कानपुर के थाना चमनगंज क्षेत्र स्थित हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा से मोहम्मद आकिब नाम का एक शोहदा खुलेआम छींटाकसी और छेड़छाड़ कर रहा था, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस हरकत का विरोध किया. तो आरोपी मोहम्मद आकिब आगबबूला हो गया और लोगों को धमकाते हुए गाली-गलौज पर उतर आया. किसी अज्ञात युवक ने पूरी गुंडई और गालीगलौज वाली हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धरदबोचा और उसे जेल भेज दिया. इस मामले में थाना प्रभारी संजय राय ने एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी मोहम्मद आकिब को जेल भेज दिया गया है. आरोपी की पहचान चमनगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद आकिब के रूप में हुई है.

"प्लीज माफ कर दीजिए"

पुलिस ने भी आरोपी मोहम्मद आकिब का एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आकिब बदली हुई चाल में लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहा है और माफी मांग रहा है. वह कह रहा है, गलती हो गई दोबारा ऐसा नहीं करूंगा. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिये.