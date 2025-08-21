विज्ञापन
विशेष लिंक

कुछ सेकेंड देर हो जाती तो... जान देने जा रहे युवक को दीवार तोड़कर UP पुलिस ने बचाया

पुलिसवालों ने देखा कि विशाल फांसी के फंदे पर झूल रहा था. तुरंत उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारकर खाट पर लिटाया गया और फिर सीपीआर देकर उसकी जान बचाई गई.

Read Time: 3 mins
Share
कुछ सेकेंड देर हो जाती तो... जान देने जा रहे युवक को दीवार तोड़कर UP पुलिस ने बचाया
युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • उत्तर प्रदेश के मरेठ में सिद्धांत तोमर नामक पुलिसकर्मी ने फांसी के फंदे पर लटके रहे एक युवक की जान बचा ली.
  • विशाल ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी.
  • पुलिसकर्मियों ने दरवाजा नहीं खुलने पर दीवार तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया और विशाल की जान बचाई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मेरठ:

उत्तर प्रदेश में फांसी के फंदे पर झूलते युवक के लिए डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी देवदूत बन गए. पुलिसकर्मी सिद्धांत तोमर ने कमरे की दीवार तोड़कर फांसी के फंदे पर झूल रहे युवक विशाल को नीचे उतारा और सीपीआर देकर उसकी जान बचाई. जरा सी भी देरी हो जाती तो विशाल की जान जा सकती थी. मौके पर मौजूद भीड़ पुलिसकर्मियों को दुआ और शाबाशी देती नजर आ रही थी. घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी जिंदगी खतरे से बाहर है. ये मामला मरेठ का है.

दीवार तोड़कर कमरे में ली एंट्री

दरअसल, गंगानगर थाना इलाके के कसेरुबक्सर के रहने वाले विशाल पर फोन पर किसी युवती से कुछ बात हो गई थी. दूसरी बात ये भी निकलकर आ रही है कि कसेरुबकार में उसका कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था. इसी से विशाल परेशान था. कुछ ही देर बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया. परिजनों ने खूब दरवाजा खटखटाया लेकिन विशाल ने दरवाजा नहीं खोला. परिजनों ने पुलिस को फोन कर दिया. डायल 112 पर तैनात सिपाही सिद्धांत तोमर अपने साथी सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा ना खुलने पर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटा तो फिर हथौड़े से दीवार तोड़कर कमरे के अंदर एंट्री की गई, और दरवाजा खोला गया.

पुलिसवालों ने देखा कि विशाल फांसी के फंदे पर झूल रहा था. तुरंत उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारकर खाट पर लिटाया गया और फिर सीपीआर देकर उसकी जान बचाई गई. चंद सेकेंड का खेल था यदि देरी हो जाती तो विशाल की जान चली जाती. विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अब वो खतरे से बाहर है. हालांकि परिवार के लोग कुछ युवकों से हुए झगड़े को ही सुसाइड के प्रयास के पूछी की वजह बता रहें हैं.

सनुज शर्मा

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut Police, Up Crime News, Crime News Hindi, Crime News Up
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com