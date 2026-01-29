मेरठ में दोहराया नोएडा जैसा कार हादसा, ड्राइविंग सीखते हुए नाले में जा गिरी कार

Meerut Car Fell Into Drain: मेरठ में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया, जिसने नोएडा हादसे की यादें ताजा कर दीं. मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित साउथ एक्स कॉलोनी के बड़े नाले में ड्राइविंग सीखते समय एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई. गनीमत रही कि कार में सवार तीन लोगों की जान बच गई.

ड्राइविंग सीखते वक्त बिगड़ा संतुलन

जानकारी के अनुसार, कार चला रहा युवक ड्राइविंग सीख रहा था. इसी दौरान अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे लगे खोखे को तोड़ते हुए सीधे बड़े नाले में जा गिरी. हादसा इतना गंभीर था कि अगर कार पूरी तरह नाले में समा जाती, तो तीनों लोगों की जान जा सकती थी.

देखें Video:

मौके पर जुटी भीड़, लोगों ने की मदद

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

स्थानीय निवासियों का कहना है, कि नाले के आसपास सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. पहले भी यहां कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.