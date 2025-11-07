गाजियाबाद में महापौर ने खुद खड़े होकर अवैध मीट की दुकान कराई ध्वस्त, 30 करोड़ की भूमि खाली कराई

गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. वसुंधरा क्षेत्र की प्राइम लोकेशन पर लगभग 30 करोड़ रुपये की कीमत वाली नगर निगम की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. यह भूमि पिछले लगभग 25 वर्षों से कब्जाधारियों के चंगुल में थी. महापौर के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में प्रहलाद गढ़ी क्षेत्र में नगर निगम की लगभग 1600 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से चल रही मीट की दुकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.

इस भूमि पर न केवल मीट की दुकान संचालित की जा रही थी, बल्कि अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी करने, गाय पालन और पार्किंग के लिए भी इसका दुरुपयोग हो रहा था. महापौर सुनीता दयाल ने खुद मौके पर उपस्थित रहकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की निगरानी की. कार्रवाई के दौरान आवास विकास परिषद और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी महापौर के साथ मौके पर मौजूद रहे. यह कार्रवाई नगर निगम की संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.