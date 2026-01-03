BMC के मेयर को कितनी सैलरी मिलती है? जानें क्या होती है पावर

BMC Mayor Salary and Powers: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों का चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहा है. अगले दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की ही रहती है. इसका नाम आते ही पावर, पैसा और प्रभाव तीनों की चर्चा शुरू हो जाती है. यह देश की सबसे अमीर नगर निगम मानी जाती है. क्या आप जानते हैं कि बीएमसी मेयर को कितनी सैलरी मिलती है और उनकी पावर क्या होती है, आइए जानते हैं.

BMC का मेयर कैसे चुना जाता है

बीएमसी में सीधे मेयर का चुनाव नहीं होता है. जनता जिन कॉरपोरेटर्स (नगरसेवक) को चुनती है, वही अपने बीच से मेयर का चुनाव करते हैं. जिस पार्टी के पास ज्यादा कॉरपोरेटर होते हैं, उसके मेयर बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉरपोरेटर्स और मेयर के पास सिर्फ विधायी (Legislative) पावर होती है, न कि प्रशासनिक. इनका कार्यकाल 2.5 साल का होता है.

BMC मेयर की सैलरी कितनी होती है

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीएमसी मेयर को मोटी सैलरी नहीं बल्कि मानदेय दिया जाता है. बेसिक मानदेय करीब 6,000 रुपये मंथली होता है. अलाउंस और सुविधाएं जोड़कर एवरेज सैलरी 50,000-55,000 रुपए महीने की होती है. उनकी सालाना सैलरी करीब 6.5 लाख रुपए होती है. इसके अलावा मेयर को कई VIP सुविधाएं मिलती हैं. उन्हें मेयर हाउस (सरकारी निवास), सरकारी गाड़ी और स्टाफ, मीटिंग और समारोहों के लिए अलग-अलग अलाउंस होती है.

बीएमसी मेयर की पावर क्या होती है