तिरुपति के बाद अब वृंदावन के प्रसाद पर भी उठे सवाल, डिंपल यादव ने कहा जांच हो

आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद से सियासत गरमा गई है. हर तरफ बयानबाजी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है. इस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद डिंपल यादव का एक बयान आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी के खाने में हो रही मिलावट का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है. इस संवेदनशील मामले की जांच होनी चाहिए. डिंपल यादव ने कहा कि हमने वृंदावन में भी ऐसी ही घटना के बारे में सुना है. उन्होंने कहा मिलावटी अनाज, मिलावटी तेल और घी के रूप में मिलावटी खाद्य पदार्थ समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुके हैं."

#WATCH | Mainpuri, Uttar Pradesh | On the Tirupati Laddu Prasadam row, SP MP Dimple Yadav says, "... No cognisance is being taken about the adulteration in the common man's food... An inquiry should be carried out into this sensitive matter. We have heard about a similar incident… pic.twitter.com/qFCkBMo6Zs