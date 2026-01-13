सांप ने काटा तो सांप को जैकेट में लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टरों ने इलाज के लिए रख दी शर्त, जानिए पूरा मामला

मथुरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक ई-रिक्शा चालक को सांप ने हाथ पर काट लिया. घटना के बाद पीड़ित घबराया नहीं, बल्कि सांप को जैकेट की जेब में डालकर सीधे जिला अस्पताल इलाज कराने पहुंच गया. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित का नाम दीपक है. वह ई-रिक्शा चला रहा था तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसके हाथ पर काट लिया. दीपक ने सांप को पकड़कर जैकेट में रखा और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे पहले सांप को बाहर छोड़ने के लिए कहा, तब जाकर इलाज करने की बात कही. डॉक्टरों के इस रवैये से नाराज होकर दीपक ने अस्पताल के बाहर अपना ई-रिक्शा खड़ा कर दिया और जाम लगा दिया. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दीपक सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगा रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दीपक को समझाने की कोशिश की. काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद दीपक ने सांप को एक डिब्बे में बंद किया. इसके बाद ही डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया.जिला अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि मरीज सांप को गले में लटकाकर आया था. उसे सांप को छोड़ने के लिए कहा गया, तब उसका उपचार किया गया. वहीं, पीड़ित दीपक का कहना है कि उसने सांप को इसलिए साथ रखा ताकि डॉक्टर को दिखा सके कि किस सांप ने काटा है. यह घटना न केवल लोगों को चौंका रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

ये भी पढ़ें-: गंगासागर मेला 2026: 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, 1200 कैमरों से होगी चप्पे-चप्पे पर नजर