विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

यूपी में मजाक बना जानलेवा, सपेरे ने बुजुर्ग के गले में डाला सांप, फिर आ गई बड़ी मुसीबत

एक सपेरा खुद को बाबा बताते हुए वहां पहुंचा. वह लोगों को सांप दिखाकर करतब कर रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सपेरे ने अचानक सांप को राम जी दुबे के गले में डाल दिया. जाहिद अख्तर की रिपोर्ट

Read Time: 2 mins
Share
यूपी में मजाक बना जानलेवा, सपेरे ने बुजुर्ग के गले में डाला सांप, फिर आ गई बड़ी मुसीबत
  • औरैया के गोविंद नगर मोहल्ले में एक सपेरे ने मजाक में बुजुर्ग के गले में सांप डाल दिया था
  • सांप ने बुजुर्ग राम जी दुबे की उंगली काट ली, जिससे आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया था
  • सांप काटने के बाद सपेरे ने सांप को हटाकर मौके से फरार हो गया, जिससे सभी हैरान रह गए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूपी के औरैया जनपद से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सपेरे का मजाक एक बुजुर्ग की जान पर भारी पड़ गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर मोहल्ले में एक कथित बाबा सांप का खेल दिखाने पहुंचा और मजाक-मजाक में एक बुजुर्ग के गले में सांप डाल दिया. इसी दौरान सांप ने बुजुर्ग को काट लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.

बताया जा रहा है कि गोविंद नगर निवासी राम जी दुबे अपने घर के बाहर मौजूद थे, तभी एक सपेरा खुद को बाबा बताते हुए वहां पहुंचा. वह लोगों को सांप दिखाकर करतब कर रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सपेरे ने अचानक सांप को राम जी दुबे के गले में डाल दिया. शुरुआत में लोगों को यह मजाक लगा, लेकिन तभी सांप ने बुजुर्ग की उंगली में काट लिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

सांप के काटते ही अफरा-तफरी मच गई. बुजुर्ग की उंगली से खून निकलता देख सपेरे ने तुरंत सांप को खींचकर अलग किया, लेकिन इसके बाद वह सांप को लेकर मौके से फरार हो गया. कुछ ही देर में बुजुर्ग की हालत बिगड़ने लगी. परिजनों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

प्रत्यक्षदर्शी गोपाल जी ने बताया कि एक बाबा खेल दिखाने आया था. उसने गले में सांप डाल दिया, तभी सांप ने बाबा की उंगली में काट लिया. जब खून निकलने लगा तो उसने सांप हटाया और वहां से चला गया. डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया है और बुजुर्ग की हालत अब सामान बताई जा रही है.

इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार सपेरे की तलाश की जा रही है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Auraiya Snake Bite Incident, Snake Charmer Prank Auraiya, Elderly Man Bitten By Snake, Govind Nagar Snake Charmer Case, Auraiya Shocking News
Get App for Better Experience
Install Now