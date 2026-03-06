यूपी में मजाक बना जानलेवा, सपेरे ने बुजुर्ग के गले में डाला सांप, फिर आ गई बड़ी मुसीबत

यूपी के औरैया जनपद से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सपेरे का मजाक एक बुजुर्ग की जान पर भारी पड़ गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर मोहल्ले में एक कथित बाबा सांप का खेल दिखाने पहुंचा और मजाक-मजाक में एक बुजुर्ग के गले में सांप डाल दिया. इसी दौरान सांप ने बुजुर्ग को काट लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.

बताया जा रहा है कि गोविंद नगर निवासी राम जी दुबे अपने घर के बाहर मौजूद थे, तभी एक सपेरा खुद को बाबा बताते हुए वहां पहुंचा. वह लोगों को सांप दिखाकर करतब कर रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सपेरे ने अचानक सांप को राम जी दुबे के गले में डाल दिया. शुरुआत में लोगों को यह मजाक लगा, लेकिन तभी सांप ने बुजुर्ग की उंगली में काट लिया.

सांप के काटते ही अफरा-तफरी मच गई. बुजुर्ग की उंगली से खून निकलता देख सपेरे ने तुरंत सांप को खींचकर अलग किया, लेकिन इसके बाद वह सांप को लेकर मौके से फरार हो गया. कुछ ही देर में बुजुर्ग की हालत बिगड़ने लगी. परिजनों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

प्रत्यक्षदर्शी गोपाल जी ने बताया कि एक बाबा खेल दिखाने आया था. उसने गले में सांप डाल दिया, तभी सांप ने बाबा की उंगली में काट लिया. जब खून निकलने लगा तो उसने सांप हटाया और वहां से चला गया. डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया है और बुजुर्ग की हालत अब सामान बताई जा रही है.

इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार सपेरे की तलाश की जा रही है.

