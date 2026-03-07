डिजिटल हुए बांके बिहारी... अब घर बैठे मोबाइल पर होंगे ठाकुर जी के दर्शन, ये रहा लाइव स्ट्रीमिंग लिंक

मथुरा के वृंदावन स्थित पूजनीय श्री बांके बिहारी जी के दुनियाभर में लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. पूजनीय श्री बांके बिहारी जी मंदिर ने अपने सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देवता के दिव्य दर्शन का आधिकारिक सीधा प्रसारण शुरू कर दिया है. इस प्रणाली के चालू होने से, दुनिया भर के श्रद्धालु पहली बार बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन ऑनलाइन कर सकेंगे.

यह पहल सुयोग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संभव हुई है. सुयोग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी-आधारित संगठन है और मंदिरों, गुरुओं और आध्यात्मिक संस्थानों के लिए डिजिटल संचार और मीडिया समाधान प्रदान करता है. कंपनी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मंदिर के इतिहास में यह पहली बार है कि श्रद्धालु एक सुव्यवस्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शन प्राप्त कर सकेंगे.

जानकारी के अनुसार, मंदिर के अधिकारियों ने रंगभरी एकादशी के शुभ अवसर पर लाइव सर्विस शुरू की. यह भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन है. बयान के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य उन लाखों भक्तों की मदद करना है जो वृंदावन आने में असमर्थ हैं, ताकि वे मंदिर की पवित्रता और परंपराओं को बनाए रखते हुए दूर से ही पवित्र दर्शन प्राप्त कर सकें.

सुयोग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े और रिलीजन वर्ल्ड के संस्थापक भव्य श्रीवास्तव ने इस घटनाक्रम को विश्वभर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण है. सदियों से भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन की यात्रा करते आए हैं. इस पहल के माध्यम से, हम मंदिर की पवित्रता, परंपराओं और आध्यात्मिक गरिमा को बनाए रखते हुए ठाकुर जी की दिव्य उपस्थिति को विश्वभर के भक्तों तक पहुंचाने में सहयोग करने के लिए विनम्र महसूस करते हैं.

सुयोग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पार्टनर के. दीपा ने कहा कि संगठन आस्था को आधुनिक डिजिटल उपकरणों से सार्थक और सम्मानजनक तरीके से जोड़ने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि सुयोग्य मीडिया आध्यात्मिक नेताओं, मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के साथ मिलकर आस्था और प्रौद्योगिकी को सार्थक रूप से जोड़ने का काम कर रहा है. मंदिर प्रशासन ने हमें इतनी पवित्र जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं. हमारा उद्देश्य डिजिटल सेतु बनाना है ताकि दुनिया भर के श्रद्धालु अपनी आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े रह सकें.

सुयोग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक विशिष्ट संगठन के रूप में विकसित हो गया है, जो लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया आउटरीच और भक्ति सामग्री वितरण जैसी सेवाओं के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों का समर्थन करता है.

लाइव टेलीकास्ट के ये हैं लिंक

YouTube: https://youtube.com/@Thakurji.ShriBankeBihariji

Facebook: https://facebook.com/thakurjishribankebihariji

Instagram: https://instagram.com/thakurjishribankebihariji

X (Twitter): https://x.com/ThakurjiSBBji

