शामली में युवक ने छाती पर लिखा 'I Love Mohammad', तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन

बरेली में "आई लव मोहम्मद" नाम को लेकर हुए बवाल के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में भी एक युवक ने ऐसा ही प्रदर्शन किया है. यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र व गांव कुडाना का है. प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल दिलशाद नाम का युवक, जो कुडाना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. वो अपनी छाती पर बड़े अक्षरों में "आई लव मोहम्मद" लिखवाकर सड़कों पर उतर आया.

लोगों को दिखाया छाती पर लिखा संदेश

युवक हाथ में तिरंगा लेकर शहर और गांव के बीच घूमता रहा. रील बनाकर उस पर गाना लगाकर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. अपनी छाती पर लिखवाए संदेश को लोगों को दिखाता रहा. बताया जा रहा है कि युवक ने यह प्रदर्शन बरेली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद किया है. वहां "आई लव मोहम्मद" लिखे जाने को लेकर विवाद हुआ और हालात तनावपूर्ण हो गए थे. ऐसे में अब शामली में इस तरह का यह प्रदर्शन चर्चा में आ गया है.

युवक की गतिविधियों पर पुलिस की नजर

फिलहाल, पुलिस अधिकारी इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की निगरानी की जा रही है और युवक की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है. बरेली की घटना के बाद अब शामली में दिलशाद का यह प्रदर्शन प्रशासन के लिए नई चुनौती बन गया है.

सवाल यही है कि यह प्रदर्शन एक सामान्य गतिविधि है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साज़िश छिपी है. इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा.