बिजनौर में शराब पार्टी बनी मौत की पार्टी, एक युवक की मौत, तीन दोस्तों की हालत गंभीर

Bijnor Alcohol Party Death: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब पार्टी के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके तीन दोस्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. शुरुआती जांच में जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस व आबकारी विभाग की टीमें जांच में जुट गई हैं.

शराब पार्टी के दौरान बिगड़ी तबीयत

बिजनौर के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर बीती रात चार दोस्तों को शराब और नॉनवेज की पार्टी करना महंगा पड़ गया. जिसमें एक लड़के की शराब पीने से मौत हुई, बल्कि तीन दोस्त की हालत नाजुक बनी है. मामला बिजनौर के नजीबाबाद के स्टेशन रोड का है. चार दोस्त बीती रात एक पार्टी कर रहे थे शराब और नॉनवेज के सेवन से एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस दौरान तीन अन्य दोस्त गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार चार व्यक्ति एक साथ बैठकर शराब और नॉनवेज खा रहे थे. इसी दौरान अचानक नौशाद नामक व्यक्ति की मृत्यु शराब का सेवन करने से हो गई. घटना के बाद मौजूद अन्य तीन लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. हालत नाजुक होते ही दो लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

पुलिस और आबकारी विभाग जांच में जुटा

सूचना मिलने ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक अभिषेक भी घटना स्थल का दौरा किया स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने पुलिस टीम को जांच के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा का कहना है कि पुलिस ने घटनास्थल से बीयर और शराब की बोतल तथा अन्य संबंधित सामान इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा है. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया. कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानून कार्यवाही की जाएगी.