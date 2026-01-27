विज्ञापन
यूपी के बिजनौर जिले के ग्राम उमरी में 56 वर्षीय मोहम्मद साजिद अपने घर में मृत पाए गए. पुलिस और डॉक्टरों के अनुसार खाना खाने के बाद अत्यधिक गैस बनने से हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है. मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी.

क्या ज्यादा गैस से भी हो सकता है हार्ट अटैक? बिजनौर की घटना से उठे सवाल
खाने के बाद गैस बनी, थम गई दिल की धड़कन?
बिजनौर:

यूपी के बिजनौर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 56 वर्षीय व्यक्ति अपने घर में मृत अवस्था में पाया गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच और डॉक्टरों के प्राथमिक अनुमान के अनुसार, मौत का कारण खाना खाने के बाद बनी अत्यधिक गैस और उससे आया हार्ट अटैक बताया जा रहा है.

अकेले रहते थे मृतक साजिद

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम उमरी निवासी मोहम्मद साजिद (56 वर्ष) घर पर अकेले रहते थे. जब काफी देर तक उनकी ओर से कोई हलचल नहीं हुई, तो परिजनों और ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई. घर के भीतर जाकर देखने पर साजिद मृत अवस्था में पाए गए. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई.

पुलिस और फील्ड यूनिट की कार्रवाई

सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (CO) नगीना, अंजनी कुमार और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. पुलिस के मुताबिक, मृतक के शरीर पर प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की जाहिरा चोट  के निशान नहीं मिले हैं. परिजनों की उपस्थिति में पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

क्या वाकई गैस बनने से आ सकता है हार्ट अटैक?

क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार ने फोन पर जानकारी दी कि डॉक्टरों द्वारा प्रारंभिक तौर पर यह आशंका जताई गई है कि साजिद ने खाना खाया था, जिसके बाद उन्हें गैस (Gastric issues) की समस्या हुई. डॉक्टर के अनुसार, गंभीर गैस बनने के कारण दबाव बढ़ा और हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई.

क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार  ने बताया, 'मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं है. डॉक्टरों का मानना है कि खाना खाने के बाद पेट में गैस बनी, जिससे हृदय गति रुकने (हार्ट अटैक) की संभावना है. हालांकि, मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.'

