लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आग बुझाने गए 5 फायरकर्मी घायल 

चश्मदीदों के अनुसार इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग के एक सिरे का छज्जा भी टूटकर गिर गया. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तीन मंजिला इमारत में आग लग गई. अभी तक मिली सूचना के अनुसार ये आग बिल्डिंग में एक फोटो फ्रेम के गोदाम से शुरू हुई थी.  आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे बिल्डिंग में फैल गई. सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया. आग बुझाने के क्रम में फायर ब्रिगेड के पांच फायरकर्मियों के भी घायल होने की खबर आ रही है. 

सभी घायल फायर कर्मियों को  पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है.  चश्मदीदों के अनुसार इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग के एक सिरे का छज्जा भी टूटकर गिर गया. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है. 

आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में किसी इमारत में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है. कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में भी एक इमारत में आग लगई थी. हालांकि, आग के लगने के तुरंत बाद ही उस इमारत में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. 

