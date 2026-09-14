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लखनऊ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई कैफ पर FIR, शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

लखनऊ के आशियाना थाने में क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ पर FIR दर्ज हुई है. तलाकशुदा महिला ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है.

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लखनऊ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई कैफ पर FIR, शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
मोहम्मद शमी के भाई पर लखनऊ में दर्ज हुई FIR (File Photo)
  • मोहम्मद शमी के भाई कैफ पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है.
  • महिला ने आरोप लगाया है कि कैफ ने उससे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए.
  • लखनऊ के आशियाना थाने में BNS धारा 69 और 351 में FIR दर्ज की गई है.
लखनऊ पुलिस अब इस मामले में आगे क्या कदम उठा रही है?
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना थाने में क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. कैफ पर एक तलाकशुदा महिला ने कैफ पर शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि मोहम्मद कैफ ने उससे शादी का वादा किया था. शादी का भरोसा मिलने के बाद उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी. महिला के मुताबिक, जब भी वह कैफ से शादी की बात करती, वह उसे मिलने के लिए बुलाता और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था.

महिला की शिकायत के आधार पर आशियाना थाने में मोहम्मद कैफ के खिलाफ BNS की धारा 69 और 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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2020 में हुई थी दोनों की मुलाकात

महिला ने अपनी तहरीर में बताया कि 2020 में इंस्टाग्राम पर उसकी और कैफ की पहली बार बातचीत हुई थी. रिश्ते में आने से पहले, उसने कैफ को बताया था कि वो तलाकशुदा है और एक बेटा है. महिला के मुताबिक, कैफ ने कहा कि उन्हें उनके अतीत या बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है.

महिला के मुताबिक, मुलाकात मोहम्मद कैफ से हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई. इसके बाद, दोनों की मुलाकात होने लगी. कैफ ने उससे शादी करने के बारे में कहा. पीड़िता ने बताया कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी सारी बातें जानने के बाद भी मोहम्मद कैफ ने कहा कि वह शादी करने को तैयार हैं. महिला ने दावा किया कि कैफ ने उससे कहा था कि IPL ऑक्शन के बाद वे शादी कर लेंगे. 

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