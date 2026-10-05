फ्लाईदुबई को-पायलट हम्ममी के खुलासे से हड़कंप, इजरायल जाने वाली इंटरनेशनल उड़ानों की सुरक्षा की होगी समीक्षा

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को इजरायल जाने वाली इंटरनेशनल उड़ानों की सुरक्षा की समीक्षा के आदेश दिए. यह कदम दुबई से इजरायल जा रही एक उड़ान को ओमान के एक को-पायलट द्वारा क्रैश करने की कोशिश के बाद उठाया गया. प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, नेतन्याहू ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख शमुएल बेन एज़्रा को निर्देश दिया है कि वे इजरायल के लिए विदेशी सिविल एविएशन की सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की गहन समीक्षा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें.

को-पायलट का कुबूलनामा

वहीं चैनल 12 और Ynet की रिपोर्ट के अनुसार, ओमान के को-पायलट हमम अल-हम्ममी (जिसने फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 को गिराने की कोशिश की थी) का इरादा प्लेन को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश करने का था. रिपोर्ट्स के मुताबिक (जिनमें जांच के बारे में जानकारी के स्रोत नहीं बताए गए हैं), हम्ममी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसका इरादा कैप्टन को रास्ते से हटाने के बाद फ्लाइट को सामान्य रूप से जारी रखने, लैंडिंग के लिए सभी जरूरी मंजूरी लेने और फिर एयरपोर्ट पर किसी इमारत या जेट से टकराने का था.

मगर मच्छार ने किया प्लान फेल

उसने बताया कि आखिरी पल में किए गए इस बदलाव से किसी को पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है, जिससे अलर्ट जारी करने या उसके प्लान को रोकने का मौका नहीं मिलता. चैनल 12 का कहना है कि इसीलिए हम्ममी ने कॉकपिट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए प्लेन के जॉर्डन के ऊपर पहुंचने का इंतज़ार किया. वह नाकाम रहा क्योंकि कैप्टन स्मित मच्छार ने, हम्ममी के हमले और चाकू मारने के बावजूद, कॉकपिट का दरवाज़ा खोल दिया, जिससे कुछ इजरायली लोग हम्ममी को काबू कर सके और उसे रोक सके; उनमें से एक ने प्लेन को संभाला और फिर प्लेन में मौजूद दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया.

फ्लाईदुबई ज्वाइन करने से पहले का प्लान

नेटवर्क का कहना है कि हम्ममी हाल के महीनों में फ्लाईदुबई से कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट आया था. उसने जांचकर्ताओं को बताया कि जब वह जून में आया था, तो उसने अपना पूरा ध्यान जानकारी इकट्ठा करने और हमले की योजना बनाने पर लगाया था. इसके बाद उसने जुलाई में हमला करने की योजना बनाई, लेकिन आखिरी पल में अपना प्लान रद्द कर दिया क्योंकि क्रू मेंबर में से एक उसका दोस्त था.

चैनल 12 इस बात पर जोर देता है कि इजरायली जांचकर्ताओं ने खुद हम्ममी से पूछताछ नहीं की है, और यह जानकारी सऊदी और अमीराती जांच के उन विवरणों से मिली है, जो इजरायल को बताए गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने UAE से कहा है कि वह फ्लाइट अटेंडेंट्स को भी पूछताछ में शामिल करे.वहीं, चैनल 13 का कहना है कि हम्ममी ने जांचकर्ताओं से कहा, "मैंने देखा कि कौन सी एयरलाइन तेल अवीव के लिए उड़ान भरती है. इसीलिए मैंने फ्लाईदुबई को चुना. मैंने इसके लिए तब भी योजना बनाई थी जब मुझे नौकरी नहीं मिली थी."

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