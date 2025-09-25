विज्ञापन
यूपी के सीतापुर में सड़क पर घूमता हुआ दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें

सीतापुर में लगातार बाघ और तेंदुए को देखा जाता रहा है. हाल ही में वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ा भी था. अब महमूदाबाद कस्बे में तेंदुआ देखे जाने से लोगों में और डर बैठ गया है.

सीतापुर:

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तेंदुआ देखा गया है. तेंदुआ सीतापुर के रिहायशी इलाके में घुमता दिखा है. इलाके में तेंदुआ होने की सूचना मिलने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. सड़क पर घूमते हुए तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हु्ई है. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को दे दी. वन विभाग के अधिकारी अब उस तेंदुए की तलाश में जुटे हैं. बीते कुछ समय से यूपी के अलग-अलग हिस्सों में बाघ और तेंदुए के हमला करने के कई मामले भी सामने आए हैं. आपको बता दें कि सीतापुर में लगातार बाघ और तेंदुए को देखा जाता रहा है. हाल ही में वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ा भी था. अब महमूदाबाद कस्बे में तेंदुआ देखे जाने से लोगों में और डर बैठ गया है. 

बहराइच में लोगों पर वन्‍यजीव का हमला, 4 घायल

उत्तर प्रदेश के बहराइच में 30 अगस्त की रात एक वन्‍यजीव ने हमला कर दिया था. हालांकि घायल चार लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे लेकिन किसी अनहोनी की आशंका ने उन्हें अब रातों में जागने को मजबूर कर दिया है. ग्रामीणों का कहना था कि मच्छरदानी में सो रहे ग्रामीणों पर महसी क्षेत्र के बम्भौरी ग्राम में भेड़िए ने हमला किया और इसके बाद आसपास के मोतीपुरवा, बदनपुरवा और सिसैया चूड़ामणि ग्राम में अलग-अलग जगहों पर सो रहे दो पुरुष और दो महिलाओं को घायल कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस और वन अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंचे और भयभीत लोगों को सुरक्षा का यकीन दिलाया.  

मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, 3 किसान घायल 

इसके अलावा कुछ दिन पहले ही मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव यूसुफपुर नगलिया के एक खेत में काम कर रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसमें तीन किसान मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद अशरफ गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  (इनपुट- मोहम्मद समीर)

