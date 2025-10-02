विजयादशमी पर राजा भैया ने की हथियारों की पूजा, VIDEO में देखें पूरा जखीरा

- यूपी के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन किया.
- इस कार्यक्रम में राजा भैया के परिवार के करीब तीस लाइसेंसी हथियारों का विधिवत पूजन किया गया.
- शस्त्र पूजन में राजा भैया के समर्थकों के हथियार भी शामिल थे. इसका वीडियो भी सामने आया है.
Raja Bhaiya Shastra Pooja VIDEO: भारत के कई हिस्सों में विजयादशमी पर हथियार पूजन की परंपरा है. आज इसी परंपरा का पालन यूपी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी किया. जिसका वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कई टेबलों पर दर्जनों हथियार रखे नजर आ रहे हैं, जिसकी कुंडा विधायक पूजा करते नजर आ रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार कुंडा के बेती महल परिसर में शस्त्र पूजन का यह कार्यक्रम हुआ. इस बार शस्त्र पूजन में पहली बार राजा भैया के कई समर्थक भी शामिल थे.
राजा भैया के शस्त्र पूजन का वीडियो देखिए
UP के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया ने बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियारों का किया शस्त्र पूजन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल#UttarPradesh | #ViralVideo pic.twitter.com/IYyhyocuU0— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
लाइसेंसी हथियारों का शस्त्र पूजन
यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधायक राजा भैया ने लाइसेंसी हथियारों का शस्त्र पूजन किया. बड़ी संख्या में हथियार का विधि विधान से पूजन हुआ. राजा भैया परिवार के करीब 30 असलहों का भी पूजन हुआ. इसके अलावा राजा भैया के समर्थकों के हथियार भी एक साथ रखे गए.
टेबल पर हथियार, मंत्र पढ़ते पंडित और गुलाब फूल छिड़कते राजा भैया
राजा भैया के शस्त्र पूजन का जो वीडियो सामने आया है, उसमें एक साथ कई टेबल रखे गए हैं, जिसमें एक चादर बिछी है. फिर उन टेबलों पर दर्जनों हथियार रखे हैं. पंडित भी मंत्र पढ़ रहे हैं. राजा भैया शस्त्र पूजन में पंडित के मंत्र के साथ गुलाब फुल की पत्तियां छिड़क रहे हैं.
बीते दिनों राजा भैया की पत्नी ने किया था असलहों के जखीरे का फोटो पोस्ट
बीते दिनों राजा भैया की पत्नी ने सोशल मीडिया पर असलहों के जखीरे का फोटो पोस्ट किया था. जिसके बाद पहली बार राजा भैया के शस्त्र पूजन का ऐसा कार्यक्रम हुआ है. दशहरे के दिन यूपी, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में शस्त्र पूजन किया जाता है.
