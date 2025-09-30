विज्ञापन

Dussehra Wishes: इस दशहरा प्रण लेना होगा,रावण नहीं राम बनकर रहना होगा, अपनों को भेजें विजयादशमी की शुभकामनाएं

Dussehra Vijayadashami Wishes, Quotes: दशहरा हमें सिखाता है कि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है. इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा मनाकर अपने भीतर की बुराइयों को जलाएं और नई उम्मीद के साथ जीवन की शुरुआत करें.

Dussehra Wishes: इस दशहरा प्रण लेना होगा,रावण नहीं राम बनकर रहना होगा, अपनों को भेजें विजयादशमी की शुभकामनाएं
Dussehra Quotes & Message 2025: रावण कभी न आपके आस-पास हो, इस दशहरा अपनों को भेजें ये खास कोट्स और दें शुभकामनाएं

Dussehra Advance Wishes Quotes, messages in Hindi 2025: क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम हर साल रावण दहन करते हैं? असली वजह सिर्फ एक पुतले को जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी बुराइयों, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को खत्म करना है. दशहरा 2025 इस साल 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ये दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है.

भगवान श्री राम की विजय और दशहरे का महत्व (Lord Rama victory quotes)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और माता सीता को वापस अयोध्या लाए थे, तभी से यह पर्व विजयादशमी के नाम से जाना जाता है. देशभर में इस दिन रावण दहन, मेले और झांकियां आयोजित की जाती हैं. बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी इस त्योहार को बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाते हैं.

एडवांस में दें दशहरे की शुभकामनाएं (Happy Dussehra 2025 Wishes in Hindi)

आजकल लोग त्योहार से पहले ही अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं, तो क्यों न इस बार आप भी अपने परिवार और दोस्तों को Happy Dussehra 2025 Wishes, Quotes और Messages in Hindi भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएं?

दशहरा कोट्स (Dussehra Quotes 2025)

1.बुराई पर अच्छाई की जीत,
दशहरा लाता है एक उम्मीद,
रावण की तरह आपके दुखों का हो अंत,
एक नई शुरुआत हो, एक नए सवेरे के संग,
Happy Dussehra  2025

2. रावण जला, अहंकार जला,
बुराई का हर निशान जला,
हर दिन मनाओ दशहरा जैसा उत्सव,
जीवन को खुश रहने का नया अवसर मिला
Happy Dussehra 2025

3. होती जीत सत्य की,
और असत्य की होती हार है,
यही संदेश बताता है,
दशहरे का त्योहार होता खास है,
Happy Dussehra 2025

4. अधर्म पर धर्म की जीत हो,
अन्याय पर न्याय की विजय,
बुराई रहे दूर, जीवन में रहे हर सुख,
राम का करके स्मरण,
दशहरा मनाएं सबके संग,
हैप्पी दशहरा 2025

5. जैसे श्री राम ने जीत ली थी लंका,
वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया
इस दशहरे मिल जाएं आप को,
दुनिया भर की सारी खुशियां.
हैप्पी दशहरा 2025

6. दशहरा का यह पावन त्योहार,
आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,
प्रभु श्री राम करें आप पर खुशियों की बौछार,
Happy Dussehra 2025
हैप्पी दशहरा 2025

7. काल कोई भी हो हर काल की यही रीत होगी,
हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होगी।.
Happy Dussehra in Advance

8. दशहरा है एक उम्मीद,
जो बुराई के अंत का प्रतीक है,
उत्सव मनाओ, खुशियां फैलाओ,
परिवार के साथ दशहरा का त्योहार मनाओं
हैप्पी दशहरा 2025

9. चांद की चांदनी, शरद की बहार
सबसे पहले आपको मुबारक हो दशहरा का त्योहार.
हैप्पी दशहरा 2025 एंडवांस में

10. चांद की चांदनी, शरद की बहार,
फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार।
मुबारक हो आपको दशहरा का त्योहार,
जीवन में आए खुशियों की बहार,
हैप्पी दशहरा 2025

11. दशहरा एक उम्मीद जगाता है,
बुराई के अंत की याद दिलाता है,
जो चलता है सत्य की राह पर,
वो विजय का प्रतीक बन जाता है.
दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं

12. हो विजय सत्य की सदैव यही है रीत,
राक्षस पे पुण्य की हो असीमित प्रीत,
अपने अंदर की हर नकारात्मकता को जलाओ,
विजयदशमी मनाओ और खुशियां फैलाओ,
हैप्पी दशहरा 2025

ऐसे दिल छू लेने वाले संदेश न सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाते हैं बल्कि त्योहार की खुशी को दोगुना कर देते हैं.

दशहरा सिर्फ उत्सव नहीं, एक सीख है (Happy Dussehra 2025)

ये दिन हमें प्रेरित करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे भगवान श्री राम ने धैर्य, संयम और साहस से रावण को हराया, वैसे ही हम भी अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं.

दशहरा सिर्फ रावण दहन का त्योहार नहीं, बल्कि अपने जीवन की बुराइयों को जलाने और अच्छाई को अपनाने का संकल्प है.

